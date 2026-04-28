Dos detenidos en Madrid por enviar 5.000 pastillas de MDMA ocultas en un juguete

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a dos hombres por su presunta implicación en el envío internacional de un juguete en el que habían ocultado droga. Según ha informado este martes la Jefatura Superior de Policía de Madrid, ambos han ingresado en prisión como presuntos responsables de un delito contra la salud pública.

La investigación comenzó el 22 de agosto de 2025, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que en una empresa de paquetería había sido retenida una caja ante la sospecha de que pudiera contener sustancias estupefacientes.

Al inspeccionar el paquete, los policías comprobaron que se trataba de un embalaje de cartón de grandes dimensiones. En su interior había tres cajas con 12 bolsas transparentes en las que se mezclaban piezas de juguete con pastillas naranjas con forma de nube. También localizaron otras cuatro bolsas con una sustancia pulverulenta de color rosa.

En total, los agentes incautaron 5.000 pastillas de MDMA y casi 800 gramos de ketamina y MDMA en polvo. La droga intervenida podría alcanzar un valor de unos 80.000 euros en el mercado ilícito.

Un envío sin factura y con datos falsos

Según la investigación, uno de los detenidos fue el encargado de comprar el juguete en una tienda de un centro comercial de Madrid, mientras que el otro llevó el paquete a la empresa de transporte para tramitar el envío.

El hombre que acudió a la empresa de paquetería no presentó la factura necesaria para acreditar el contenido del paquete. Además, se negó a que la caja fuera inspeccionada alegando que contenía piezas de colección que podían resultar dañadas.

Durante la gestión del envío mostró una actitud nerviosa, utilizó como remitente unos datos falsos que no coincidían con su documentación y pagó la tramitación en efectivo para evitar ser vinculado con el paquete.

Las pesquisas llevaron a los agentes hasta el establecimiento donde se había adquirido el juguete dos días antes del intento de envío. El comprador pidió al dependiente un artículo con el mayor número posible de piezas y pagó más de 600 euros en efectivo. Durante su estancia en el centro comercial y en la tienda no se quitó el casco de moto.

Tras una investigación que la Policía califica de ardua, los agentes identificaron a los dos hombres y también al presunto autor intelectual del entramado criminal. Este tercer varón habría encargado la preparación y el envío de la mercancía y se encontraba ya en prisión tras otra investigación relacionada con el tráfico de drogas a gran escala finalizada en octubre de 2025.

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Las entradas y registros en los domicilios de los dos detenidos se realizaron el pasado 18 de marzo. Tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso inmediato en prisión.