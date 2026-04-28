La Comunidad de Madrid lanza su nueva asistente virtual en 95 idiomas: "Hola, soy Sol, ¿en qué puedo ayudarte hoy?"

Sonriente, amable, con un impecable peinado de media melena y vestida con una camisa tejana, la nueva asistente virtual de la Comunidad de Madrid ha sido presentada hoy, coincidiendo con un nuevo diseño de la página web institucional. Con el nombre, nada casual, de Sol, este avatar, ha sido diseñado con inteligencia artificial y entrenado para imitar el comportamiento y gestualidad humanos y ofrecer respuestas sobre trámites, opciones de ocio o disponibilidad de ayudas en tiempo real las 24 horas.

"Estamos en un momento único en la Comunidad de Madrid, somos una región llena de vida, de moda, y como Administración tenemos que estar a la altura para no estorbar, para no imponer a nadie ni con trabas ni con trámites. Tenemos que estar aquí para hacer más fácil el acceso a los servicios públicos y así mejorar las vidas de todos", ha señalado en la presentación la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. "En eso consiste la buena administración digital, en ahorrar tiempo".

En ese sentido, tanto la asistente virtual como el nuevo portal de la Comunidad de Madrid nacen, ha dicho Ayuso, "con una idea clara para facilitar la realidad a los ciudadanos, a nuestras empresas, a todos los habitantes que se tienen que relacionar con la Administración".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la presentación del avatar Sol. / Gabriel Luengas - Europa Press

El avatar Sol busca de esta manera que la información demandada se ofrezca de manera más sencilla. La figura en pantalla ofrece a preguntas planteadas por texto o por voz una respuesta de voz simplificada y otra más amplia y detallada de manera escrita con enlaces online y dando la posibilidad de seguir preguntando. El 'cerebro' detrás de esta asistente virtual solo se nutre de páginas y documentación oficial interna de la Comunidad de Madrid, actualizándose cada dos horas, de forma que solo ofrece información validada por la propia Administración. Para ello combina tecnologías avanzadas como IA generativa, procesamiento de lenguaje natural, reconocimiento y síntesis de voz, y arquitecturas de búsqueda semántica, "garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de la normativa de privacidad y protección de datos", matizan desde el Gobierno regional.

Hasta 95 idiomas

Es, además, capaz de interactuar en 95 idiomas. En la presentación, con toda ceremonia en la Real Casa de Correos, con la presencia, además de Ayuso de tres de sus consejeros, incluido el de Digitalización, Miguel López-Valverde, cuya cartera ha dirigido el proyecto, tres ciudadanos han simulado tres consultas diferentes para testar en directo las prestaciones de Sol. Entre ellos estaba María, de origen rumano, quien ha preguntado en su lengua materna por cómo solicitar becas comedor y ha obtenido respuesta en el mismo idioma.

Se accede a Sol desde una ventana en la portada de la nueva web institucional www.comunidad.madrid. En un primer momento solo es una asistente de consulta, pero la intención del Gobierno regional es que en el futuro acompañe también en la propia gestión de los trámites. Además, se irá incorporando a plataformas como Cuenta Digital, Carné Joven o las oficinas del Consorcio Regional de Transportes. "Hoy es el día cero de lo que va a suponer una revolución", ha señalado el director general de Estrategia Digital de la Comunidad de Madrid, Ignacio Azorín, quien ha agradecido el trabajo de todos los equipos de diseño, redactores y, especialmente, trabajadores del teléfono de asistencia al ciudadano 012 por haber estado "entrenando a su próxima compañera de trabajo".

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En el acto se ha presentado también el nuevo portal web, rediseñado con lo que en la Comunidad de Madrid definen como una imagen más moderna, intuitiva. Los contenidos se han organizado de manera temática al tiempo que se ha dado visibilidad a campañas del Gobierno regional como las del Plan Regional contra las Drogas o el Plan de Choque de Vivienda.