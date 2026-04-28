La Comunidad de Madrid arremete contra el Gobierno en el aniversario del apagón: exige las dimisiones de Aagesen y Corredor

Nuevo paso en el choque entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno a cuenta de la política energética. En el día en que se cumple un año del apagón que dejó la península sin suministro eléctrico durante unas 12 horas el 20 de abril de 2025, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior del Ejecutivo de Ayuso, Carlos Novillo, ha exigido la dimisión de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y el cese “inmediato” de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, por haber dilapidado “por pura ideología” la seguridad energética de España.

En declaraciones remitidas a los medios, Novillo apunta también a la predecesora de Aagesen en el cargo, la hoy vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Competencia, Teresa Ribera. “Nos encontramos ante una política energética fracasada donde la que era antigua secretaria de Estado de Energía y actual ministra, y su antecesora en el cargo y actual comisaria europea, Teresa Ribera, han dilapidado por pura ideología una de las fortalezas más importantes que teníamos como país: la seguridad energética”.

En el comunicado, el consejero regional no solo alude al cero energético del pasado año, sino también al resto de frentes que tiene abiertos con el Ministerio, la demanda de mayor conexión para Madrid en la futura planificación de redes eléctricas y la demanda de una marcha atrás en el calendario de cierre de las centrales nucleares.

También extiende las sospechas sobre irregularidades en adjudicaciones de plantas fotovoltaicas, fundamentalmente en Aragón, que se investigan en el conocido como caso Forestalia.

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“Su falsa transición ecológica nos está costando cara, tanto social como económicamente y, lo que es más contradictorio desde el punto de vista del medio ambiente, haciéndonos cada vez más dependientes del gas importado de países como Rusia y ocupando con macroplantas solares terrenos de cultivo productivos en todo el territorio español”, zanja Novillo.