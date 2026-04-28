CHAMPIONS
Cerca de 1.500 efectivos velarán por la seguridad en el Atlético - Arsenal del Metropolitano
Se recomienda a los asistentes al estadio que acudan con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos
EFE
Cerca de 1.500 efectivos de seguridad y emergencias integrarán el dispositivo de seguridad para el partido de la ida de la primera semifinal de la UEFA Champions League que este miércoles enfrentará al Atlético de Madrid y al Arsenal a partir de las 21:00 horas en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.
Según ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid, se prevé la asistencia de cerca de unos 3.500 aficionados ingleses en un estadio que presentará para el encuentro el aforo completo de 69.000 asistentes.
En esta ocasión, el operativo estará formado por agentes de la Policía Nacional procedentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad Especial de Caballería, la Brigada Provincial de Información, de Subsuelo, Guías Caninos y la Brigada Móvil; de la Guardia Civil y de la Policía Municipal de Madrid. Igualmente participarán en el despliegue SAMUR-Protección Civil; Bomberos; Cruz Roja y vigilantes y auxiliares de seguridad del Atlético de Madrid. En el servicio de Metro también se reforzará la presencia de vigilantes.
Para agilizar el trabajo de los agentes, se recomienda a los asistentes al estadio que acudan con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos.
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