Cambio radical del tiempo este miércoles en la Comunidad de Madrid: aviso naranja activado por lluvias y tormentas

Madrid se despide del tiempo primaveral, al menos durante una jornada de cambio radical. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas en toda la Comunidad en Madrid, y de naranja en Metropolitana y Henares este próximo miércoles 29 de abril, día en el que la inestabilidad volverá a marcar el tiempo en la capital.

El aviso se mantendrá activo desde 12:00 hasta las 22:00 horas, con previsión de lluvias con precipitación acumulada de 15 milímetros y tormentas que podrán ir acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes y localmente granizo. El aviso amarillo sigue vigente en el mismo periodo en Sierra, Sur, Vegas y Oeste.

Se esperan fuertes precipitaciones

Según el pronóstico del organismo estatal, en la capital el día de mañana se espera marcado por la lluvia. A primeras horas se espera un cielo cubierto con lluvia que a partir de las 6:00 horas de la mañana se transformará en nuboso con tormenta. A las 12:00 horas bajará la intensidad a cielo muy cubierto con tormenta que se mantendrá a lo largo de la jornada.

Esta es la probabilidad de precipitación esta semana. / Aemet

Y en la zona de montaña el estado del cielo se espera predominado por cielos nubosos o muy nubosos en los que no se descarta calima que podrá producir tormentas de barro. Además, se esperan lluvias y chubascos generalizados que podrán ser localmente fuertes, con granizo y tormentas.

Descenso térmico notable

Junto al fenómeno atmosférico adverso llega una fuerte bajada de las temperaturas. En la capital los termómetros oscilarán entre los 19 grados de temperatura máxima y los 14 grados de temperatura mínima, lo que supone una bajada de 7 grados respecto la jornada anterior.

Fuerte descenso térmico en la capital. / Aemet

En las Sierras de Guadarrama y Somosierra también se espera que las temperaturas máximas vayan en descenso localmente notable. Así se muestra en el pronóstico para Guadarrama, donde las temperaturas variarán entre los 17 grados de máxima y los 9 grados de mínima, y en Somosierra, donde las temperaturas se registrarán entre los 14 grados de máxima y los 8 grados de mínima. Y atención en esta zona con el viento, ya que dutante los chubascos o tormentas podrá soplar fuerte o muy fuerte, racheado y de dirección variable.