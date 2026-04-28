Sadiq Khan, alcalde de Londres, sobre la IA: "Gestionar una tecnología con un poder tan formidable requerirá que todos trabajemos juntos”

Más allá de abrir debates y reflexionar sobre los problemas y realidades que afrontan las principales ciudades del mundo, el Bloomberg CityLab 2026 que se está celebrando desde este martes en Madrid también trae consigo anuncios de calado. La entidad detrás de esta cumbre urbana internacional, Bloomberg Philanthropies y la Universidad Johns Hopkins, han avanzado el lanzamiento de del Mayors AI Forum, una nueva coalición internacional de alcaldes creada para reforzar el papel de los gobiernos locales en el desarrollo, regulación y despliegue de la inteligencia artificial (IA).

Presentada por el propio Michael R. Bloomberg, fundador de la compañía y exalcalde de Nueva York hasta en tres ocasiones, la iniciativa nace con el objetivo de situar a las ciudades en el centro del debate sobre la IA, especialmente en un momento en el que esta tecnología empieza a integrarse en servicios públicos, sistemas privados críticos y procesos de toma de decisiones con impacto directo en la ciudadanía.

El foro reúne en su arranque a 10 grandes ciudades de ocho países y cinco continentes: Bogotá, Boston, Buenos Aires, Kyiv, Londres, Madrid, Nairobi, San Antonio, San Francisco y Tokio. En conjunto, representan a más de 100 millones de residentes y se presentan como algunas de las administraciones urbanas más avanzadas en la aplicación de la inteligencia artificial a ámbitos como la seguridad pública, la gestión urbana, las infraestructuras, la atención ciudadana, los permisos administrativos, la formación laboral o la prestación de servicios.

En su intervención, Bloomberg ha defendido que los regidores municipales deben tener un papel protagonista en las conversaciones sobre el futuro de esta tecnología. "Los alcaldes han sido a menudo líderes tempranos ante los desafíos globales, incluso cuando las respuestas nacionales e internacionales se retrasaban”, ha señalado. “Ahora, el Mayors AI Forum contribuirá a situarlos a ellos, y a las comunidades a las que sirven, en el centro de las conversaciones sobre el futuro de la IA”.

Y es que, si bien la mayoría de las decisiones sobre la IA se toman en el seno de las empresas tecnológicas que la desarrollan, con el control en ocasiones de parlamentos u organismos internacionales, sus efectos más inmediatos se sienten en las ciudades. Es por ello, defienden Bloomberg y la Johns Hopkins, que los gobiernos locales son quienes mejor conocen las oportunidades y riesgos de la IA sobre el terreno.

Ahondando en la cuestión, durnate la jornada el alcalde de Londres, Sadiq Khan, y la alcaldesa de San Antonio (Texas, EEUU), Gina Ortiz Jones, han han participado en una de las conversaciones de la jornada, centrada en cómo las ciudades pueden aprovechar las oportunidades que ofrece la inteligencia artifical. Moderada por la periodista de The Economist Avantika Chilkoti, la ha servido para profundizar en el papel de los gobiernos locales ante una tecnología que ya empieza a transformar la prestación de servicios públicos, la economía urbana y la relación entre administraciones y ciudadanos.

El regidor londinense ha advertido de que la IA “está transformando rápidamente” la economía y la sociedad, con oportunidades para las ciudades, pero también con nuevos desafíos, incluido el impacto potencial sobre los puestos de trabajo. “Gestionar una tecnología con un poder tan formidable requerirá que todos trabajemos juntos”, ha afirmado. Según Khan, el foro lanzado esta mañana permitirá que las ciudades globales participen en la configuración de cómo se desarrolla y despliega la IA, “en lugar de permitir que nos transforme unilateralmente”.

En la misma línea, Ortiz Jones ha subrayado la necesidad de que las ciudades actúen con decisión ante esta nueva etapa tecnológica. “Afrontar la realidad de la IA y su potencial para impulsar soluciones a los desafíos locales exige que los alcaldes actuemos con audacia, estrategia y compasión, o corremos el riesgo de quedarnos atrás”, ha señalado. La alcaldesa ha agradecido a Bloomberg Philanthropies y Johns Hopkins la puesta en marcha del foro para que los líderes urbanos puedan orientar el uso de esta tecnología hacia las necesidades de sus vecinos y el fortalecimiento de sus comunidades.

Madrid, la ciudad anfitriona, también forma parte del grupo de ciudades fundadoras del Mayors AI Forum. Su alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado que el lanzamiento de esta red supone “un momento decisivo en la gobernanza urbana”. “Madrid está comprometida con aprovechar el poder transformador de la inteligencia artificial para impulsar el desarrollo sostenible y fomentar ciudades más resilientes, inclusivas y orientadas al futuro en todo el mundo”, ha afirmado.