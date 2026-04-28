De la batalla de Glasgow a la última gran noche del Calderón: así fueron las otras semifinales del Atlético en la Champions

A solo tres partidos de ganar una Champions. Se dice pronto, pero cuesta mucho, tanto como una década, la que llevaba el Atlético de Madrid sin llegar a estas instancias. Este miércoles, el nuevo Metropolitano acogerá por primera vez en su corta historia la lucha por alcanzar la final de la Copa de Europa. Y por la oportunidad de alcanzar esa tierra prometida, Budapest mediante ante PSG o Bayern, que los rojiblancos llevan anhelando desde que existe el único torneo que les ha sido esquivo durante su historia.

Pero antes de esa hipotética final, está un Arsenal que apunta a convertirse en todo un Rubicón. El lider de la Premier League será el rival de la séptima semifinal de Champions que disputarán, a partir de este miércoles (21.00 horas) los rojiblancos. Un rival de altura, que parte como favorito, pero que también llega con ciertas dudas tras dilapidar su margen en la liga doméstica, en una lucha que ahora compatibiliza con su deseo de, también como su rival, conquistar su primera Copa de Europa

"¿Sabes qué lindo estar en semifinales de la Champions? No saben lo bueno que es", dijo Simeone tras eliminar al Barça en cuartos. "Estar entre los cuatro mejores, increíble", reflexionó el técnico argentino, que ha estado presente en más de la mitad de las que ha disputado su equipo. De hecho, en todas las modernas hay solo dos cosas comunes: la presencia del Cholo y la de Koke, ahora capitán.

Antes de la llegada de Simeone, el Atlético había jugado tres semifinales, todas en blanco y negro. Con esta que ahora empieza, será la cuarta del técnico argentino, la primera desde 2017, con un bagaje de dos ganadas, y una perdida. En el global, el Atlético pasó en tres y cayó en otras tres, por lo que habrá sí o sí desempate el martes que viene, cuando se celebre la vuelta en Londres.

1958-59 vs Real Madrid

Fue el primer gran Euroderbi. En la ida, en el Bernabéu, el Atlético empezó golpeando con Chuzo, pero el Real Madrid remontó y ganó 2-1 con goles de Rial y Puskas. La eliminatoria quedaba abierta, pero el equipo blanco, dominador de la Copa de Europa en aquellos años, tenía la primera ventaja.

Eliminatoria de Copa de Europa entre Atlético y Real Madrid en 1959. / .

En la vuelta, el Atlético ganó 1-0 en el Metropolitano con gol de Collar y forzó un partido de desempate, algo propio de la época. Ese tercer partido se jugó en La Romareda y volvió a acabar 2-1 para el Madrid, con goles de Di Stéfano y Puskas; Collar marcó para los rojiblancos. El Atleti rozó la final, pero cayó en una eliminatoria larguísima, muy igualada y marcada por la polémica arbitral.

1970-71 vs Ajax

El Atlético se encontró con el Ajax de Rinus Michels y Johan Cruyff, justo al inicio de su gran ciclo europeo. En la ida, en el Manzanares, los rojiblancos ganaron 1-0 con gol de Irureta antes del descanso, un resultado corto pero valiosísimo ante un rival que ya apuntaba a época.

Los capitanes del Ajax y del Atlético, antes de la semifinal de 1971. / .

La vuelta en Ámsterdam fue otra historia. El Ajax remontó con un 3-0, con goles de Keizer, Suurbier y Neeskens, y dejó fuera al Atlético por 3-1 en el global. Aquella eliminatoria quedó como una oportunidad perdida: el Atleti había tomado ventaja en casa, pero terminó superado por un equipo que acabaría marcando una era en Europa.

1973-74 vs Celtic

Esta fue una de las semifinales más recordadas, sobre todo por la ida en Glasgow. El Atlético empató 0-0 ante el Celtic en un partido durísimo, muy bronco, en el que acabó con varios expulsados y aun así resistió el resultado. Ese empate, conocido como 'la batalla de Glasgow', tuvo un valor enorme porque dejó la clasificación viva para la vuelta en Madrid.

En el Calderón, el Atlético ganó 2-0 con goles tardíos de Gárate y Adelardo. Fue una noche histórica: el club se clasificó para su primera final de la Copa de Europa, donde después caería ante el Bayern de Múnich tras una final de desempate. La eliminatoria ante el Celtic quedó como una mezcla de supervivencia, carácter y, porqué no decirlo, un juego que superó lo duro.

2013-14 vs Chelsea

Ya con Simeone, el Atlético volvió a unas semifinales casi cuarenta años después. La ida ante el Chelsea, en el Calderón, terminó 0-0: un partido cerrado, incómodo y muy táctico, en el que Mourinho buscó reducir riesgos y el Atleti no encontró la forma de abrir el marcador. El resultado obligaba a ganar en Stamford Bridge.

En Londres, el Chelsea se adelantó con un gol de Fernando Torres, pero el Atlético respondió antes del descanso con Adrián, la sorpresa en el once del Cholo. En la segunda parte, Diego Costa de penalti y Arda Turan sellaron el 1-3, una de las grandes victorias europeas del club. El Atleti volvía a una final de Champions, en Lisboa, donde perdería 4-1 contra el Real Madrid en la prórroga.

2015-16 vs Bayern de Múnich

La ida en el Calderón dejó uno de los goles más recordados del Atlético de Simeone, el de Saúl Ñíguez. En el minuto 11, el ilicitano arrancó desde la derecha, fue superando rivales y batió a Neuer con un zurdazo ajustado. El 1-0 dio al Atleti una ventaja mínima, pero muy valiosa, ante el Bayern de Guardiola.

En la vuelta, el Bayern ganó 2-1 en Múnich, con goles de Xabi Alonso y Lewandowski; Griezmann marcó el tanto rojiblanco. El global fue 2-2, pero el Atlético pasó por el valor doble de los goles fuera de casa. Fue una eliminatoria de resistencia extrema, con Oblak y la defensa sosteniendo al equipo, y llevando al Atleti a otra final europea, de nuevo contra el Real Madrid.

2016-17 vs Real Madrid

Un año después, el Atlético volvió a cruzarse con el Real Madrid, esta vez en semifinales. La ida en el Bernabéu fue muy dura para los rojiblancos: Cristiano Ronaldo firmó un hat-trick y el Madrid ganó 3-0, dejando la eliminatoria prácticamente encaminada. Fue uno de los golpes europeos más severos para el Atleti de Simeone.

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En la vuelta, el Atlético salió con una intensidad tremenda en el último gran partido europeo del Calderón: Saúl y Griezmann pusieron el 2-0 en apenas 16 minutos y encendieron la remontada. Pero Isco marcó antes del descanso, el Madrid ganó la eliminatoria 4-2 en el global y el Atleti se despidió con orgullo, aunque sin final.