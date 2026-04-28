CIUDAD LINEAL
El barrio de San Pascual inicia su transformación: 1,7 millones para hacerlo más verde y accesible
Las obras actuarán sobre más de 4.500 metros cuadrados en Ciudad Lineal, con nuevas zonas verdes, más arbolado, áreas infantiles, mejor iluminación y accesos para emergencias
El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado las obras de regeneración urbana del barrio de San Pascual, en el distrito de Ciudad Lineal, una actuación municipal dotada con 1,7 millones de euros que transformará varios espacios interbloque para hacerlos más accesibles, sostenibles y adaptados a las necesidades de los vecinos.
La intervención afectará a una superficie total de 4.556 metros cuadrados y se centrará en la remodelación de las plazas de Verdaguer y García y de San Pascual, así como en sus conexiones. Según el Consistorio, las obras beneficiarán directamente a 2.379 vecinos y a más de 1.000 viviendas, dentro del Plan Regenera Madrid.
El proyecto busca mejorar la calidad ambiental del entorno urbano mediante la creación de nuevas zonas verdes y el aumento del arbolado, que pasará de 12 a 41 ejemplares. También se reducirá la superficie impermeable y se incrementará la permeabilidad del suelo para favorecer el confort climático y combatir el efecto isla de calor.
La actuación contempla la instalación de 72 bancos y dos fuentes de agua potable, además de nuevas áreas de estancia pensadas para fomentar la convivencia vecinal. En materia de ocio y deporte, se habilitarán dos zonas infantiles diferenciadas por edades, un área de calistenia y un circuito biosaludable destinado a personas mayores.
Uno de los puntos principales será la mejora de la accesibilidad. Para ello, se construirá una nueva rampa accesible con varios tramos, una escalera de conexión y recorridos peatonales acompañados de vegetación y zonas de descanso. Además, se abrirá un nuevo acceso desde la avenida de Badajoz hacia la plaza de San Pascual para facilitar la entrada de servicios de emergencia y tareas de mantenimiento.
El Ayuntamiento también reforzará la seguridad del entorno con una mejora de la iluminación, que pasará de 9 a 34 puntos de luz. En la plaza de San Pascual se recuperará además la memoria del antiguo arroyo mediante un jardín de lluvia, una solución sostenible para gestionar las aguas pluviales y mejorar la calidad ambiental del espacio.
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