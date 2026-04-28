Almeida reivindica en CityLab el “equilibrio” para que Madrid siga creciendo sin perder su identidad

Madrid vive uno de sus momentos de mayor proyección internacional, pero su gran reto es seguir creciendo sin dejar de ser Madrid. Es la idea central que ha defendido este martes el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, durante su intervención en la apertura de Bloomberg CityLab 2026, la cumbre internacional de ciudades organizada por Bloomberg Philanthropies y el Aspen Institute, que reúne a más de 1.000 alcaldes, responsables públicos, innovadores y líderes urbanos.

En una conversación guiada por la periodista María Rey, de Telemadrid, Almeida ha celebrado que la capital atraviesa “un gran momento” y “un proceso de crecimiento” y repercusión exterior “que quizás nunca había sucedido”. Sin embargo, advirtió de que ese auge no puede llevar a la ciudad a olvidar “quiénes somos” ni “de dónde venimos”. “Hay una palabra que define el futuro de Madrid: el equilibrio”, ha afirmado.

Ese equilibrio pasa por atraer y retener talento, generar prosperidad, riqueza y empleo, pero sin diluir la identidad madrileña. “Si perdemos nuestra identidad y si despersonalizamos la ciudad de Madrid, entonces perderemos la identidad”, ha apuntado. Para evitarlo, ha apuntado el regidor madrileño, la capital debe seguir construyéndose “desde los barrios hacia arriba, desde los barrios hacia la ciudad”.

Uno de los asuntos centrales de la conversación ha sido la vivienda. Preguntado por Rey, el alcalde ha reconocido que es el principal problema para muchos jóvenes, estudiantes y profesionales que llegan a Madrid y quieren quedarse. “Conviene no decirle a la gente que esto se va a arreglar mañana; conviene decirle que tenemos un plan y un modelo”, ha asegurado, que pasa por construir más vivienda y actuar también sobre la ciudad ya construida.

“Hemos crecido en 100.000 personas al año durante los últimos tres años”, ha detallado, mientras que la oferta de vivienda ha estado lejos de aumentar al mismo ritmo. Por ello, Almeida ha insistido en la necesidad de “construir vivienda de manera masiva”, asegurando que Madrid cuenta con capacidad normativa, económica, regulatoria y de suelo para hacerlo posible.

El acto ha estado marcado por el telón de fondo del debate en el Congreso sobre la prórroga a los alquileres, aprobada en marzo por el Gobierno como respuesta a la guerra de Irán y pendiente de validación parlamentario. Asimismo, a su llegada al Teatro Real, Almeida ha sido recibido por un grupo de vecinos protestando por ser expulsados de viviendas municipales, a los que el regidor popular se ha acercado para prometerles que va "llamar hoy mismo" a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) para abordar la situación.

Como colofón, el regidor madrileño ha abordado otra cuestión candente en la capital. Cuestionado por las grandes obras en marcha de norte a sur y por el legado que le gustaría dejar, Almeida ha rechazado que este deba medirse solo por las obras materiales. “Uno no tiene que aspirar a pasar con un legado en lo material, sino en la aportación de servicio”, ha apuntado, antes de deslizar que "esto es lo que dignifica la política".

Antes de esta charla, la bienvenida oficial al evento ha corrido a cargo de Michael R. Bloomberg, fundador de Bloomberg Philanthropies y exalcalde de Nueva York en tres ocasiones, quien ha enmarcado el encuentro de Madrid en un contexto de “extraordinaria transformación” mundial marcado por la inteligencia artificial, el cambio climático, las guerras y el repliegue de los gobiernos nacionales.

Frente a este complejo escenario, Bloomberg ha defendido el papel creciente de las ciudades y de los alcaldes como espacios de cooperación internacional y de respuesta práctica a los grandes retos urbanos. En este sentido, y antes de dar pie a su intervención en el acto, el empresario y filántropo ha elogiado el liderazgo de Almeida en la capital, donde gobierna desde 2029, por sus políticas en materias como clima, digitalización de servicios municipales y vivienda asequible, antes de darle paso en la apertura de las jornadas.