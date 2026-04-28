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Alerta del Banco de Alimentos de Madrid: necesita 25.000 litros de aceite para ayudar a 92.000 personas

La entidad lanza una campaña urgente para reponer sus almacenes y garantizar este producto básico durante un mes a familias vulnerables

Botellas de aceite en un estante de un supermercado.

Botellas de aceite en un estante de un supermercado. / David Zorrakino / Europa Press

Paula Correa

Madrid

El Banco de Alimentos de Madrid ha activado una campaña extraordinaria para reunir de forma urgente 25.000 litros de aceite, un producto básico que escasea actualmente en sus almacenes y que resulta esencial en la cesta de alimentos que distribuye entre personas vulnerables.

Según ha informado la entidad, esta cantidad permitiría cubrir durante un mes las necesidades de unas 92.000 personas. El aceite forma parte de la cesta básica garantizada que el Banco de Alimentos entrega a cerca de 100.000 beneficiarios en la Comunidad de Madrid a través de más de 500 entidades benéficas.

La organización ha hecho un llamamiento a particulares y empresas para acelerar las donaciones y poder reponer el stock en el corto plazo. La campaña se difundirá principalmente a través de redes sociales, páginas web de empresas colaboradoras y servicios de mensajería como WhatsApp.

El Banco de Alimentos recuerda que las aportaciones económicas permiten comprar el aceite directamente en origen, lo que ayuda a optimizar el precio y aumentar el volumen adquirido. Como referencia, señala que una donación de 10 euros puede garantizar el consumo de aceite de unas 20 personas durante 30 días.

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Todas las donaciones recaudadas en esta campaña se destinarán íntegramente a la compra de aceite. Las aportaciones pueden realizarse a través de la web habilitada por la entidad para esta iniciativa.

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