TIEMPO MADRID
La Aemet lanza un aviso amarillo para toda la Comunidad de Madrid: esto es lo que se espera en la jornada de mañana
La inestabilidad meteorológica, que afecta al oeste y centro peninsular, traerá consigo una notable descenso de las temperaturas en la región
Adiós al tiempo primaveral en Madrid. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas en toda la Comunidad en Madrid este próximo miércoles, 29 de abril, en un contexto de inestabilidad que afecta en el oeste y centro peninsular.
El aviso se mantendrá activo desde 12:00 hasta las 21:59 horas, con previsión de lluvias con precipitación acumulada de 15 milímetros y tormentas que podrán ir acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes y localmente granizo. La alerta se ha habilitado para las zonas de Sur, Vegas y Oeste, Sierra de Madrid y área Metropolitana y Henares.
Así se espera la jornada
Según el pronóstico del organismo estatal, en la capital el día de mañana se espera marcado por la lluvia. A primeras horas se espera un cielo cubierto con lluvia que a partir de las 6:00 horas de la mañana se transformará en nuboso con tormenta. A las 12:00 horas bajará la intensidad a cielo muy cubierto con tormenta que se mantendrá a lo largo de la jornada.
Y en la zona de montaña el estado del cielo se espera predominado por cielos nubosos o muy nubosos en los que no se descarta calima que podrá producir tormentas de barro. Además, se esperan lluvias y chubascos generalizados que podrán ser localmente fuertes, con granizo y tormentas.
Fuerte bajada de temperaturas
Junto al fenómeno atmosférico adverso llega una fuerte bajada de las temperaturas. En la capital los termómetros oscilarán entre los 19 grados de temperatura máxima y los 14 grados de temperatura mínima, lo que supone una bajada de 7 grados respecto la jornada anterior.
En las Sierras de Guadarrama y Somosierra también se espera que las temperaturas máximas vayan en descenso localmente notable. Así se muestra en el pronóstico para Guadarrama, donde las temperaturas variarán entre los 17 grados de máxima y los 9 grados de mínima, y en Somosierra, donde las temperaturas se registrarán entre los 14 grados de máxima y los 8 grados de mínima. Y atención en esta zona con el viento, ya que dutante los chubascos o tormentas podrá soplar fuerte o muy fuerte, racheado y de dirección variable.
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