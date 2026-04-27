Vox propone repatriar y retirar la nacionalidad a extranjeros miembros de bandas juveniles

La portavoz de Vox en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, ha anunciado este lunes que su partido propondrá en el próximo pleno una iniciativa para instar al Gobierno central a que retire la nacionalidad española y repatrie a los extranjeros con una condena firme por un delito de pertenencia a organización criminal.

Concretamente, la proposición no de ley de Vox exige la modificación del Código Civil para establecer como causa de pérdida de la nacionalidad española adquirida (no de origen) la condena firme por delito de pertenencia a organización criminal, así como vincular dicha pérdida a la tramitación de la expulsión del territorio nacional. "Afectaría a miles de pandilleros", ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces Pérez Moñino, quien ha insistido en que Madrid tiene "un problema con las bandas latinas" y ha animado a los políticos a "asumir responsabilidades" para atajarlo.

Sobre un posible rechazo del PP a esta iniciativa, la portavoz de Vox ha pedido a la presidenta Isabel Díaz Ayuso que explique su "interés por conservar la nacionalidad de estos criminales". "La nacionalidad española es algo sagrado que hoy los políticos regalan o que quieren que la conserven quienes no deberían", ha lamentado Pérez Moñino, quien ha avanzado que su partido presentará esta propuesta en todas las regiones donde exista un problema con las bandas latinas.

Un "debate nacional"

Desde el PP, Carlos Díaz-Pache ha emplazado a Vox a presentar la iniciativa en el Congreso de los Diputados. "Esta Asamblea está para debates regionales e instar al Gobierno de Pedro Sánchez a corregir las cosas que nos parece que impactan en la Comunidad de Madrid. Esta Asamblea no es el lugar para plantear debates nacionales, que tienen en las Cortes Generales su lugar", ha subrayado el portavoz popular.

La portavoz socialista, Mar Espinar, ha manifestado su "tristeza" por tener "una derecha y una ultraderecha tan racista y xenófoba". "A todas luces la propuesta es ilegal", ha evidenciado Espinar, quien no descarta que el PP vote finalmente a favor y ha asegurado que el Gobierno no permitirá la puesta en práctica de una norma con este objetivo.

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Por su parte, Más Madrid ha acusado a Vox de "agitar el racismo" y de no tener "ni una sola propuesta" a nivel regional o nacional. "Siguen con su hoja de ruta de señalar a nuestros vecinos porque son unos cobardes que no se atreven a señalar a los verdaderos responsables que están rompiendo nuestra sociedad", ha sentenciado Manuela Bergerot, quien ha celebrado que el proceso de regularización extraordinaria de migrantes se está dando "con total normalidad" y ha exigido a Ayuso que no le ponga "palos en las ruedas".