La Universidad Carlos III recibe con "gran alegría" la llegada de la princesa Leonor a sus aulas

La Universidad Carlos III de Madrid ha recibido con “gran alegría y agradecimiento” el anuncio de que la princesa Leonor cursará el Grado de Ciencias Políticas en esta institución pública madrileña a partir del próximo curso.

En un comunicado, la UC3M ha trasladado “la más afectuosa bienvenida a la princesa Leonor” y le ha deseado “los mayores éxitos en esta nueva etapa”, después de conocerse que la heredera estudiará en el campus de Getafe una vez finalizada su formación militar de tres años.

La universidad ha asegurado que recibe la decisión con “máxima ilusión” y “un alto sentido de la responsabilidad”, al tiempo que ha valorado “muy positivamente” que la princesa de Asturias vaya a estudiar en “una de las universidades públicas más prestigiosas” de España.

La Carlos III también ha aprovechado el anuncio para reivindicar su trayectoria académica y su papel dentro del sistema universitario. “Desde su creación en 1989, la Universidad Carlos III de Madrid se ha distinguido por una personalidad singular en el entorno universitario español prestando un servicio público de prestigio nacional e internacional comprometido con la libertad, la igualdad y el desarrollo sostenible”, ha señalado.

El centro ha destacado además su “carácter público y de servicio a la sociedad”, que se concreta en una oferta académica “focalizada”, un perfil “innovador”, su orientación a la investigación y su vocación internacional.

Según la universidad, ese carácter innovador es “fruto del esfuerzo colectivo de toda la comunidad universitaria” y se refleja en “la mayor oferta en España de titulaciones en inglés o bilingües”, en “la transversalidad e interdisciplinariedad en los planes de estudios”, en “la calidad de los postgrados” y en “un posicionamiento de gran relevancia en el desarrollo de proyectos europeos de investigación”.

La princesa Leonor comenzará su etapa universitaria el próximo otoño tras haber superado el proceso de selección previsto para estudiantes que han cursado el bachillerato en el extranjero y obtener la resolución favorable del Comité de Evaluación en el proceso de admisión.

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Durante este periodo, compatibilizará sus estudios superiores con sus compromisos institucionales como heredera de la Corona, como ya hizo durante el bachillerato y durante su formación en las academias militares.