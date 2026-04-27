UNIVERSIDAD
Así es la Universidad Carlos III de Madrid, donde estudiará la Princesa Leonor: un antiguo cuartel militar de artillería, dos bibliotecas y un completo centro deportivo
La Universidad Carlos III de Madrid, con instalaciones deportivas y académicas completas, será la nueva casa de estudios de la Princesa Leonor
Durante los últimos tres años, la Princesa Leonor ha cursado su instrucción militar en la Academia General Militar del Ejército de Tierra en Zaragoza, en la Escuela Naval Militar de Marín en Galicia y en la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier, Murcia.
Ahora, la Casa Real ha anunciado el siguiente paso en la formación de la heredera, quien cursará el grado de 'Ciencias Políticas' en la facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas en la Universidad Carlos III de Madrid, el edificio más antiguo y clásico del campus de Getafe.
El Regimiento de Artillería de Campaña N.º 13
Esta ubicación que hoy alberga parte de las instalaciones del Campus de la Universidad Carlos III, no siempre tuvo un propósito formativo. Inaugurado en 1904 por el Rey Alfonso XIII y conocido hasta 1939 como “Regimiento de Artillería de Campaña n.º 13”, este campus era ni más ni menos que un cuartel militar.
Los edificios que hoy rodean su patio central actuarían como sede de varias unidades pertenecientes a las armas de Artillería, Ingenieros y Caballería, y no sería hasta 1986 que las instalaciones serían cedidas al Ayuntamiento de Getafe. El consistorio, de la mano del destacado jurista, político y catedrático español Gregorio Peces-Barba, decidiría convertirlo en Universidad en 1989.
Uno de los campus más completos de la Comunidad de Madrid
Con una vocación moderna y reformista, el campus de Getafe es considerado uno de los más completos de la Comunidad de Madrid en cuanto a sus instalaciones académicas. Entre la facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y la facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación, el campus de Getafe cuenta con dos bibliotecas principales de varias plantas, varias aulas multimedia y de informática, platós de televisión, estudios audiovisuales, una sala de juicios simulada y espacios de idiomas y aprendizaje digital.
Además, si la heredera no desea regresar al Palacio de la Zarzuela entre clase y clase, el campus cuenta con amplias zonas de descanso y dos cafeterías con servicio de comidas. En cuanto a sus instalaciones deportivas, la Universidad Carlos III de Madrid cuenta a escasos metros de la facultad de Ciencias Sociales, con un centro deportivo completo que incluye piscina cubierta, spa, pistas de pádel, un pabellón cubierto e incluso un gimnasio completamente equipado con donde la Princesa podrá continuar si lo desea con sus entrenamientos físicos.
- Carmen, la cuchillera de 81 años que solo admite pagos en efectivo: 'El día que yo me jubile se irán a comprar a El Corte Inglés, pero me da igual
- José Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba: 'Yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella no me salvo yo
- La desconocida plaza de Madrid con casitas de colores perfecta para huir de las aglomeraciones del centro: 'Es como un pequeño pueblo dentro de la gran ciudad
- Cambio en los supermercados de Madrid: cobrarán un depósito por botellas y latas desde noviembre
- Todos los cortes de tráfico por el Maratón de Madrid 2026: horas, recorridos y alternativas
- Estos son los cantantes que actuarán en las Fiestas de Aluche 2026: conciertos gratuitos en el 50 aniversario del barrio
- La DGT lo confirma: este es el cambio de matrícula que verán los madrileños a partir de junio
- Un virus pone en jaque al Mutua Madrid Open: 'Hay algo rondando entre nosotros