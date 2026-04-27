Así es la Universidad Carlos III de Madrid, donde estudiará la Princesa Leonor: un antiguo cuartel militar de artillería, dos bibliotecas y un completo centro deportivo

Durante los últimos tres años, la Princesa Leonor ha cursado su instrucción militar en la Academia General Militar del Ejército de Tierra en Zaragoza, en la Escuela Naval Militar de Marín en Galicia y en la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier, Murcia.

Ahora, la Casa Real ha anunciado el siguiente paso en la formación de la heredera, quien cursará el grado de 'Ciencias Políticas' en la facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas en la Universidad Carlos III de Madrid, el edificio más antiguo y clásico del campus de Getafe.

El Regimiento de Artillería de Campaña N.º 13

Esta ubicación que hoy alberga parte de las instalaciones del Campus de la Universidad Carlos III, no siempre tuvo un propósito formativo. Inaugurado en 1904 por el Rey Alfonso XIII y conocido hasta 1939 como “Regimiento de Artillería de Campaña n.º 13”, este campus era ni más ni menos que un cuartel militar.

Vista aérea del cuartel en el año 1920 / Getafe Capital

Los edificios que hoy rodean su patio central actuarían como sede de varias unidades pertenecientes a las armas de Artillería, Ingenieros y Caballería, y no sería hasta 1986 que las instalaciones serían cedidas al Ayuntamiento de Getafe. El consistorio, de la mano del destacado jurista, político y catedrático español Gregorio Peces-Barba, decidiría convertirlo en Universidad en 1989.

Uno de los campus más completos de la Comunidad de Madrid

Con una vocación moderna y reformista, el campus de Getafe es considerado uno de los más completos de la Comunidad de Madrid en cuanto a sus instalaciones académicas. Entre la facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y la facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación, el campus de Getafe cuenta con dos bibliotecas principales de varias plantas, varias aulas multimedia y de informática, platós de televisión, estudios audiovisuales, una sala de juicios simulada y espacios de idiomas y aprendizaje digital.

Biblioteca de la facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas / Universidad Carlos III de Madrid

Además, si la heredera no desea regresar al Palacio de la Zarzuela entre clase y clase, el campus cuenta con amplias zonas de descanso y dos cafeterías con servicio de comidas. En cuanto a sus instalaciones deportivas, la Universidad Carlos III de Madrid cuenta a escasos metros de la facultad de Ciencias Sociales, con un centro deportivo completo que incluye piscina cubierta, spa, pistas de pádel, un pabellón cubierto e incluso un gimnasio completamente equipado con donde la Princesa podrá continuar si lo desea con sus entrenamientos físicos.