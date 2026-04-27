Treinta y ocho colegios mayores de Madrid abrirán en julio y agosto para un "aterrizaje suave" de futuros universitarios

Cerrado el acuerdo de financiación con los rectores de las seis universidades públicas de la región y aparcado el controvertido intento de sacar adelante la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc) que le acabó por costar la cartera a Emilio Viciana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, han echado a andar un nuevo plan para las universidades.

Bajo el nombre de 'Comunidad de Madrid, Región Universitaria', se trata aún más de una enumeración de anuncios con el propósito de hacer de la región "un hub universitario de referencia en el sur de Europa" o "la capital mundial de los estudios en español" que de un conjunto de medidas concretas, pero Ayuso ya lo adelantó el pasado lunes en la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad de Alcalá de Henares, Carmelo García, y desde la Consejería de Educación se empiezan a delinear cuatro de los programas de una estrategia a diez años que se dice más amplia y que, aseguran, implica a todo el Gobierno regional.

Esos cuatro programas se encaminan a facilitar soluciones habitacionales a los estudiantes, potenciar el desarrollo tecnológico, consolidar Madrid como destino de enseñanza del español para extranjeros y mantener los campus abiertos todo el año nutriendo y a la vez nutriéndose de la oferta cultural de la capital. Es, precisamente, el bautizado como Madrid Campus 365, el que entre estos cuatro programas más avanzado se encuentra.

Madrid Campus 365

La Comunidad de Madrid firmará de manera inminente un convenio con la Asociación de Colegios Mayores de Madrid para poner en marcha una experiencia piloto este verano que permita mantener abiertos los 38 colegios integrados en la entidad durante los meses de julio y agosto de este año. El propósito es que estudiantes que estén pensando en venir a estudiar a Madrid o incluso se hayan matriculado ya para hacerlo puedan tener lo que en la Consejería califican de "aterrizaje suave", una suerte de primera aproximación guiada a la ciudad y su vida universitaria.

Durante una o dos semanas, no solo los futuros estudiantes sino también sus familias podrán alojarse a precios que desde la Consejería anuncian como "muy asequibles", aunque no detallan la cuantía, en los colegios mayores acogidos. Allí recibirán orientación sobre la oferta educativa superior de la región, "priorizando, por supuesto, las seis universidades públicas", trasladan fuentes regionales, al tiempo que se trabaja en organizar actividades formativas, culturales y deportivas.

A poner en marcha este proyecto piloto se destinará una inversión de 700.000 euros este año. Se piensa en estudiantes y sus familias de otras provincias de España, pero también extranjeros. De hecho, entre la oferta formativa que se contempla se piensa en cursos de iniciación básica al español. Entretanto, afirman en el departamento que dirige Zarzalejo, la Consejería de Cultura ya trabaja en diseñar una oferta cultural atractiva para los colegios en esos dos meses.

Computación cuántica

También en los próximos meses, antes o inmediatamente después del verano, se concretará también el primer paso de otra de las líneas de Madrid, Región Universitaria, este de la mano de la Consejería de Digitalización. Se trata de la adquisición del que será el primer computador cuántico que se instale en la región y el primero que se ubicará en una universidad pública en España. En la actualidad hay en España dos de estos ordenadores de alta capacidad, uno en el Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación, y otro de IBM y la fundación Ikerbasque en San Sebastián.

Será la Universidad Politécnica de Madrid la que aloje el dispositivo, de unos dos millones de euros, si bien servirá para dar servicio no solo a esta universidad sino al resto de universidades e institutos de investigación de la región, así como a startups, pymes y, en general, el tejido empresarial de la región. Se busca con ello acelerar la investigación científica de la región, reforzar su soberanía tecnológica y que sirva como elemento de atracción de inversión y de empleo cualificado y se prevé, en función de cómo se desarrolle el proyecto, incorporar otros equipamientos del mismo orden. El siguiente, en otra universidad madrileña; a partir de ahí, se iría viendo en qué instituciones.

Campus Lope de Vega (c-LoVe)

Entre las aspiraciones de Comunidad de Madrid, Región Universitaria está la de apuntalar a Madrid como primer destino para estudiantes extranjeros que quieran aprender español como segunda lengua. Para ello se pretende aprovechar la red ya existente de Escuelas Oficiales de Idiomas, con 29 centros y seis extensiones, e integrarla bajo el paraguas de un centro coordinador que se ubicaría en una de las escuelas ya existentes.

A las certificaciones oficiales que ya se reconocen a nivel nacional y europeo a los estudios en estas escuelas, la Comunidad de Madrid añadiría una suerte de sello de calidad propio, de reconocimiento incierto fuera de la región, pero con el que se busca "configurar una marca Madrid para la enseñanza del español como lengua extranjera". Además de las enseñanzas oficiales, se prevé impartir cursos de actualización, perfeccionamiento y especialización y se apunta a futuro hacia formaciones semipresenciales.

Aunque todavía no está definido cómo se implementará todo ello, en la Comunidad de Madrid ya le han puesto nombre a esta red. Se llamará Campus Lope de Vega, con el acrónimo de c-LoVe. Desde la Consejería se insiste en que es un proyecto estrictamente vinculado a la enseñanza del español como lengua extranjera para estudiantes internacionales y la promoción de Madrid como destino para ello. "Nada que ver con la Oficina del Español", se apunta en los despachos de la calle Alcalá, en referencia al proyecto al frente del que Ayuso puso a Toni Cantó y quedó en humo.

También, pese al paralelismo en el nombre, se niega que busque competir con el Instituto Cervantes, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Se busca ser "complementarios, no espejo ni competencia", se insiste. También se descarta de manera tajante la creación de centros en el extranjero. "Nada de embajadas catalanas", es el mensaje.

Plan Vive Universitario

De la cuarta de las iniciativas de Madrid, Región Universitaria ya avanzadas por el Gobierno regional es de la que más se ha hablado hasta la fecha. La propia Ayuso la adelantó en la Asamblea de Madrid cuando compareció en marzo para dar cuenta del acuerdo de financiación con los rectores. Se trata de fomentar la construcción de residencias universitarias, un modelo que, además de ofrecer solución habitacional, se entiende en la Comunidad de Madrid, favorece la competitividad, la movilidad académica, la cohesión social, la integración, el estudio e incluso "la salud mental" de los alumnos.

En la actualidad hay 36 licencias concedidas en la capital y tres en otros municipios de la región para proyectos privados de construcción de este tipo de alojamientos. El acuerdo de financiación menciona expresamente, además, el compromiso por parte de las universidades públicas de ampliar las plazas residenciales. Y desde la propia administración regional se quiere impulsar esta fórmula por dos vías.

La primera se ha bautizado ya como Plan Vive Universitario, porque imita el modelo público privado para ofrecer vivienda de alquiler a precios fijados por debajo del de mercado. Es también el esquema planteado para el Plan 40/40 para la construcción de residencias y centros de día para mayores y personas dependientes: cesión de suelo público de la propia Comunidad o en colaboración con ayuntamientos para que la iniciativa privada construya y gestione luego bajo supervisión y condiciones fijadas por el Gobierno regional los alquileres en el caso del Plan Vive o la atención residencial en el caso del Plan 40/40 bajo una concesión lo suficientemente amplia en el tiempo como para que rentabilicen la inversión.

Paralelamente, se buscan en colaboración con ayuntamientos instalaciones municipales en desuso para que se pongan a disposición de la consejería, cuya Dirección General de Infraestructuras se encargaría de su rehabilitación. A partir de ahí, habría que decidir si la gestión sería directa por parte de la Comunidad de Madrid o se licitaría una gestión indirecta.

Noticias relacionadas

Zarzalejo ya se está reuniendo con alcaldes, fundamentalmente de municipios que son sede universitaria pero que no disponen todavía de residencias de estudiantes, para tantear la cesión de parcelas o de edificios para acometer la construcción de estas alternativas bajo alguna de las dos fórmulas. En Aranjuez se han identificado dos posibles ubicaciones y también se han explorado opciones en Móstoles.