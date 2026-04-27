Prueba este emblemático dulce francés en el centro de Madrid: se esperan colas kilométricas en esta pastelería por sus más de diez sabores

Aunque no todos, hay dulces que consiguen trascender de ser una simple receta para ser un símbolo cultural. Y sin duda, este postre francés, que ha llegado por primera vez a la capital, es uno de ellos: se trata de las madeleines, unas exquisitas y delicadas galletas cuyo origen data de siglos atrás. Una receta tradicional con ingredientes básicos, pero que con una buena técnica consiguen deleitar a los amantes de la repostería de todo el mundo.

Disfruta de este dulce francés en pleno centro de la capital. / Redes

Las mejores madeleines en Madrid

La historia de este dulce se remonta al siglo XVIII y algunos historiadores sugieren que las madeleines fueron creadas por una sirvienta llamada Madeleine para complacer al rey polaco Estanislao y a sus invitados. A lo largo del tiempo fueron ganando popularidad hasta convertirse en icono. Su elaboración incluye ingredientes básicos como harina, azúcar, mantequilla, huevos y ralladura de cítricos como limón o naranja. Todo ello en moldes especiales con la característica forma de concha.

Ahora en la capital Ocraline abrió sus puertas para ofrecer este dulce en su Maison de madeleines. En el número 25 de la calle de la Fuente del Berro, en la zona de Goya, se hornean a diario para traer la tradición francesa al corazón de la capital.

Un postre que se prepara y hornea a diario. / Redes

Elige dulce o salado

La pastelería no se limita a ofrecer el sabor básico de mantequilla, sino que reúne en total unas siete propuestas dulces, además de algunas temporales como el sabor de torrija durante esta Semana Santa. Entre la carta fija que disponen se encuentran las clásicas de mantequilla, las de pepitas de chocolate, pistacho, limón y lavanda, matcha y flor de naranja.

Prueba este dulce en todas las versiones disponibles. / Redes

Y en Ocraline también piensan en los amantes del salado, ya que en sus versiones más innovadoras ofrecen cuatro versiones que van desde la 'Signature' con cúrcuma, queso gruyer, nuez molida y un toque de miel u otras como la 'Ibérica' con tomate seco, crema de queso cítrica y jamón ibérico. Tal y como indican desde el propio local son "pequeñas en tamaño, pero gigantes en sabor". En el caso de las saladas el precio ronda los cuatro euros y las dulces alrededor de los dos euros.

Además, podrás acompañarlas con un buen café o matcha, también disponibles en el local. Si estos días tienes algo especial o deseas darte un homenaje, ya sabes donde hacer una parada, ya sea para darse un capricho o sorprender a alguien especial con sus cajas de 6 o 12 piezas, también disponible para enviarlas al propio domicilio.