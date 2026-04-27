El proyecto de apartamentos en Doctor Cortezo 15 cambia de manos por 14 millones de euros

Impar Capital ha vendido a Homely One el proyecto Doctor Cortezo 15, un activo destinado a apartamentos de corta y media estancia en el centro de Madrid, por un importe de 14 millones de euros, operación que incluye tanto el proyecto como la licencia de obras concedida.

El inmueble, situado entre las plazas de Tirso de Molina y Jacinto Benavente, se configura como un activo de tipo 'living' urbano con 32 unidades de alojamiento y dos locales comerciales, en una de las zonas más dinámicas de la capital.

La compañía enmarca la desinversión en su estrategia de identificar, estructurar y poner en valor activos inmobiliarios con potencial de reposicionamiento, creando valor en fases previas a la explotación mediante la definición del proyecto y la obtención de los hitos necesarios para su desarrollo.

Impar Capital subraya que operaciones como Doctor Cortezo 15 evidencian el interés que siguen despertando en Madrid los activos bien ubicados, con un uso claro y una fase de desarrollo avanzada, en un contexto en el que la visibilidad sobre plazos y la certidumbre urbanística ganan peso en las decisiones de inversión.

El edificio cuenta con cinco plantas y un sótano y una fachada con 28 balcones, un elemento que aporta identidad al inmueble dentro de un entorno urbano consolidado y de alta actividad durante todo el año. La configuración del activo, con alojamiento y locales comerciales, refuerza su encaje en un área céntrica de uso intensivo y orientada a la demanda de estancias de corta y media duración.

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Homely One, división de Homely Capital Group especializada en la intermediación y ejecución de operaciones de compra y venta de activos residenciales y edificios con potencial turístico, terciario u otros usos estratégicos, considera Doctor Cortezo 15 un activo estratégico para su modelo de integración vertical.