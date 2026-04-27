POLÍTICA MADRILEÑA
El primer choque entre Mónica García y Emilio Delgado por las primarias en Más Madrid: "¿Entonces quién podrá votar?"
Los políticos de izquierdas discrepan sobre el censo electoral para las primarias que decidirán el rival de Ayuso
Mónica García y Emilio Delgado han protagonizado el primer cruce público por las primarias de Más Madrid apenas dos días después de que la ministra de Sanidad anunciara su intención de volver a ser candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid para disputar la Puerta del Sol a Isabel Díaz Ayuso en las autonómicas de 2027. La discrepancia surgió por quién podrá votar en el proceso interno: García ha puesto el foco en la militancia activa del partido, mientras Delgado ha reclamado que puedan participar todas las personas inscritas que ya han votado en anteriores primarias de la formación.
El momento ha llegado este mañana de lunes en Al Rojo Vivo, en La Sexta. García ha conectado en directo con Antonio García Ferreras mientras en plató se encontraba Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea regional. El presentador ha recordado que el diputado autonómico aún no ha decidido si concurrirá a las primarias, pero que, si lo hace, competiría con la ministra por la candidatura de Más Madrid a la Comunidad de Madrid.
García ha intentado rebajar el tono interno y ha situado el foco en Isabel Díaz Ayuso. "Nosotros no competimos entre nosotros, nosotros competimos con Ayuso", ha afirmado. La ministra ha reivindicado que Más Madrid siempre ha tomado sus decisiones "de manera democrática" y ha defendido una organización "feminista" y "consensuada" para enfrentarse al PP.
El censo de las primarias, primera grieta interna
Delgado ha respondido con tono cordial, reconociendo el trabajo de García y definiéndola como "un valor indispensable", pero ha introducido la cuestión central del debate. El diputado ha pedido que las primarias sean "lo más participativas posible" y que pueda votar "toda la gente que ha venido haciéndolo con normalidad durante todos estos años".
García ha replicado reivindicando a la militancia de Más Madrid, a la que ha atribuido el trabajo territorial del partido en barrios, municipios y actos públicos. "Nuestra militancia va a ser la que tiene el derecho de participación y la que democráticamente elija cómo nos presentamos ante la señora Ayuso", ha señalado.
Delgado ha insistido entonces en si bastará con estar inscrito en Más Madrid para votar. "¿Eso va a poder ser así en las primarias que vienen?", ha preguntado. García ha respondido que participará "todo el que esté militando en Más Madrid" y ha añadido que "en todos los partidos las decisiones las toman los militantes".
El cruce ha dejado al descubierto la primera diferencia entre ambos antes de que se convoque formalmente el proceso: García defiende que decida la militancia; Delgado reclama que no se excluya a los inscritos que han participado en anteriores votaciones internas.
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