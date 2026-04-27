Previsión de la Aemet para este martes en Madrid: sol, nubes y subida de temperaturas, por poco tiempo

El Madrid el tiempo sigue sin estabilizarse. Tras un fin de semana de inestabilidad en cuanto a las precipitaciones y un inicio de semana soleado, este martes el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) continúa con amplias variaciones.

¿Vuelven las lluvias este martes?

La Aemet este martes 28 de abril espera que en la capital el tiempo esté marcado por la nubosidad. Desde el inicio de la jornada el estado del cielo será poco nuboso y que irá aumentando de nuboso a cubierto a finales del día, con posibilidad de alguna precipitación a últimas horas. Eso sí, el Índice UV, que mide la intensidad de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre, alcanzará un nivel de riesgo muy alto 8, por lo que la protección solar es esencial y se recomienda evitar la exposición directa.

Esta es la probabilidad de precipitaciones esta semana. / Aemet

Y en las Sierras de Guadarrama y Somosierra este martes se espera similar a la capital: intervalos nubosos, con nubes medias, altas y con nubosidad de evolución diurna. Se esperan probables chubascos durante la segunda mitad del día con calima y no se descartan tormentas. El viento soplará flojo o moderado de componentes este y sur.

Temperaturas en ascenso

Las temperaturas suben, pero por poco tiempo. Este martes el organismo estatal espera que en la capital las temperaturas oscilen entre los 26 grados de máxima y los 14 grados de mínima. A partir de miércoles las temperaturas descenderán de forma notable.

Esta es la previsión de las temperaturas para esta semana. / Aemet

Y en la montaña las temperaturas se prevén con las mínimas en ligero ascenso. Así se muestra en el pronóstico para Guadarrama, donde variarán entre los 23 grados de máxima y los 10 grados de mínima, mientras que en Somosierra, se registrarán entre 19 grados de máxima y 8 grados de mínima.

Estas temperaturas se disfrutarán por poco tiempo, ya que miércoles se pronostica un desplome acompañado de una jornada de precipitaciones.