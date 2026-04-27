El plan de Ayuso para construir 40 residencias llegará a 13 distritos de Madrid y otros 18 municipios

El proyecto del Gobierno de la Comunidad de Madrid para construir 40 residencias y otros tantos centros de atención diurna, el conocido como Plan 40/40, avanza pese a las protestas de la izquierda por el hecho de que se recurra a una fórmula público privada similar a la que opera en el Plan Vive de pisos en alquiler por debajo precio de mercado. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado hoy la ubicación de estos futuros centros en 11 distritos de la capital y otros 18 municipios. En algunos de ellos, aunque aún no se ha detallado en cuáles, habrá dos.

Ayuso se ha referido a este proyecto como "un salto histórico". Se trata, ha dicho, del "mayor proyecto de transformación residencial de la historia de la Comunidad de Madrid. Va a cambiar la forma de cuidar en las residencias y las va a acercar a toda la región".

En concreto, las nuevas residencias y centros de día llegarán a 13 de los 21 distritos de la capital: San Blas-Canillejas, Vicálvaro, Hortaleza, Fuencarral-El Pardo, Carabanchel, Moncloa-Aravaca, Usera, Villaverde, Villa de Vallecas, Moratalaz, Barajas, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal.

Fuera de la capital, los otros 18 municipios que albergarán alguna de estas residencias serán Leganés, Móstoles, Alcobendas, Rivas Vaciamadrid, Alcorcón, Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, Arroyomolinos, Colmenar Viejo, Aranjuez, Boadilla del Monte, Humanes, Brunete, Valdemoro, Moralzarzal y Arganda del Rey.

Ayuso ha adelantado, además, cuáles serán las dos primeras en construirse. La primera, ya se había dado a conocer, será en el barrio de Las Rosas, en el distrito de San Blas-Canillejas, ya licitada y que en breve se adjudicará. La siguiente en salir a oferta para que las empresas puedan optar será también en la capital, en el barrio de El Cañaveral, uno de los nuevos desarrollos del sureste. Mediante la fórmula prevista, la administración cede el suelo para que empresas privadas se encarguen de la construcción y posterior gestión de las residencias bajo las condiciones indicadas y la supervisión de la Comunidad de Madrid.

La presidenta madrileña también ha adelantado algunas de las características de estas residencias, que tendrán un máximo de 150 plazas cada una, con al menos la mitad de habitaciones individuales. En cinco de ellas, además, se integrarán viviendas para que personas con dependencia leve o moderada puedan llevar una vida más autónoma.

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En total se prevé que las 40 residencias ofrezcan hasta 6.000 plazas y 2.000 adicionales en los centros de día para un total de 8.000 plazas. La primera de ellas, la que se levantará en San Blas, se prevé finalizada para verano de 2028.