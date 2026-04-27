SUCESOS EN LA COMUNIDAD
Muere un trabajador tras caer desde el tejado de una nave industrial en Torrejón de Ardoz
El trabajador se precipitó unos cinco o seis metros desde el tejado de una nave industrial mientras realizaba labores de mantenimiento
EP
Un trabajador de unos 49 años ha fallecido este lunes tras precipitarse unos cinco o seis metros desde el tejado de una pequeña nave industrial situada en el Polígono Industrial La Yegua, en la ciudad de Torrejón de Ardoz.
Los hechos se han producido sobre las 11:10 horas de este lunes en una nave industrial en el número 32 de la calle Caucho, hasta donde se han trasladado sanitarios del Summa 112, así como agentes de la Policía Local y Policía Nacional.
A su llegada al lugar, los sanitarios han encontrado a la víctima tendida en el suelo y en parada cardiorrespiratoria. Tras practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante varios minutos, el Summa 112 ha confirmado el deceso.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación en torno a este accidente laboral, si bien los primeros indicios apuntan a que el trabajado se encontraba realizando labores de mantenimiento en lo alto del tejado de la nave industrial.
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