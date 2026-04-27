Madrid invierte 6.508 euros por alumno en educación, por debajo de la media nacional de 7.421 euros

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha alertado de que la Comunidad de Madrid destina "6.508 euros por alumno, casi 1.000 euros por debajo de la media nacional, que se sitúa en los 7.421 euros".

Según el 'Informe del Sistema Educativo Español 2009-2025', la inflación "se ha comido" el gasto en educación en los últimos 15 años y que se mantiene casi igual, pero con diferencias entre comunidades autónomas que "llegan hasta los 6.700 euros".

"En lo que respecta a la situación del profesorado madrileño, el escenario también se muestra desolador. En la Comunidad de Madrid, Madrid, la interinidad está en 32,56%, lo que significa que solamente uno de cada tres docentes no tiene plaza fija", ha trasladado.

Sobre resultados educativos, los alumnos madrileños están cerca del objetivo que se marca desde Europa y "con mejores resultados respecto a la media nacional". En Madrid, el abandono escolar es 9,57%, solamente 0,57 puntos respecto al objetivo europeo y por debajo de la media nacional, con 12,80%.

Para el sindicato, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso "continúa con la carrera en detrimento de la educación pública frente a la privada y concertada". Según sus datos, los alumnos madrileños de la educación pública "registran el 53,60%".

"Creemos que los recortes a nuestra educación pública tienen que parar. El proceso en el que lleva años inmersa la Comunidad de Madrid solo va a traer, como ya se está demostrando, generaciones con cada vez peor formación", ha defendido.

Por todo ello, ha solicitado un Pacto de Estado, y no una nueva ley educativa, que "ponga de acuerdo" a todas las comunidades autónomas y el Gobierno central.

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Asimismo, ha solicitado al Ministerio de Educación y al Ejecutivo autonómico "medidas que apuesten por la estabilidad normativa" y poder reformar el sistema educativo público para "adaptarlo de manera estable a las necesidades actuales de nuestra sociedad".