Madrid convierte sus bancos en libros gigantes para defender las librerías de barrio: Elísabet Benavent, Isabel Allende y Joana Marcús, protagonistas

Madrid quiere que la lectura vuelva a ser también un gesto urbano. Y, para ello, ha invitado a sus ciudadanos a sacar sus obras favoritas de casa, del metro y de la biblioteca para lucirlos por las calles. La campaña Tu próximo libro está al alcance de tu mano es una iniciativa que convierte los bancos en grandes libros abiertos para recordar a los viandantes que, muy cerca de donde caminan, ojo, casi siempre hay una librería esperando. Hasta el 14 de junio, 26 asientos ocuparán distintos puntos de ocho distritos madrileños: Centro, Retiro, Chamberí, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Fuencarral-El Pardo y Moncloa-Aravaca. Su objetivo no es únicamente embellecer el espacio público, sino utilizarlo como una puerta de entrada hacia las librerías de barrio, esos establecimientos que durante décadas han funcionado como pequeños faros culturales en la vida cotidiana de la ciudad.

El banco principal está dedicado a Isabel Allende y a su obra La palabra mágica, una elección simbólica en un enclave donde la literatura forma parte del paisaje. No es casual que la campaña arranque en el centro: pocas zonas de Madrid condensan de forma tan visible la convivencia entre memoria literaria, comercio tradicional y vida urbana contemporánea. Allí, el libro deja de ser sólo objeto para convertirse en mobiliario, reclamo y ruta. Cada pieza incorpora un código QR que conecta al usuario con la plataforma municipal Todo está en Madrid, desde la que puede localizar las librerías más cercanas. La operación tiene, por tanto, una doble lectura: por un lado, reivindica el libro como símbolo cultural; y, por otro, introduce una herramienta práctica para dirigir el interés del peatón hacia el comercio local.

26 libros se han instalado en Madrid para fomentar la lectura. / EUROPA PRESS

El gesto llega en un momento especialmente significativo para el sector. Madrid mantiene un peso decisivo dentro de la industria editorial española: concentra el 38,8% de la facturación nacional del comercio interior del libro y cuenta con 504 establecimientos dedicados a la venta de libros y prensa repartidos por sus 21 distritos. Centro, con 142 locales; Chamberí, con 72; y Salamanca, con 41, figuran entre las zonas con mayor presencia librera, aunque la red alcanza toda la urbe.Tras la inauguración del banco dedicado a Allende, la comitiva municipal encabezada por Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura, Turismo y Deportes, ha visitado la librería Desnivel, situada en el número 6 de la plaza de Matute. El establecimiento, con actividad librera ininterrumpida desde 1898, resume buena parte de lo que la campaña quiere proteger: comercios con memoria, especialización y capacidad para reunir comunidades de lectores.

Noticias relacionadas

El plan se enmarca en la Estrategia Integral de Fortalecimiento de la Actividad Comercial y Hostelera de la Ciudad de Madrid 2025-2027, dotada con 95,4 millones de euros. Más allá de la campaña institucional, la propuesta plantea una pregunta de fondo: qué lugar ocupan las librerías en una gran ciudad atravesada por la prisa, el consumo digital y la homogeneización comercial. La respuesta del Ayuntamiento pasa por hacerlas visibles en la calle, convertir el paseo en descubrimiento y recordar que la cultura también se sostiene en locales pequeños. Durante las próximas semanas, sentarse en uno de estos bancos será también aceptar una invitación: levantar la vista, escanear un código, seguir una ruta y entrar en una librería cercana. Porque, a veces, el próximo libro no está tan lejos. Sino, literalmente, a la vuelta de la esquina.