APERTURA EN 2027
Madrid coloca la primera piedra del futuro Parque Comercial El Cañaveral, llamado a ser el mayor de la capital
El complejo contará con 54 locales comerciales distribuidos en cinco áreas temáticas, un cine, un gimnasio y pistas de pádel
El Ayuntamiento de Madrid ha participado este lunes en el acto simbólico de colocación de la primera piedra del futuro Parque Comercial El Cañaveral, un proyecto que aspira a convertirse en el mayor parque de retail de la capital y en uno de los principales polos comerciales del sureste madrileño cuando abra sus puertas. Un momento que, según las previsiones, llegará entre octubre y noviembre de 2027.
El acto, celebrado en la zona donde se está levantando el complejo desde el pasado 23 de enero, ha contado con la presencia del delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, junto al socio director de Inversiones de OMO Retail, Juan Olivié, además de representantes de la propiedad, promotores, operadores y otros agentes vinculados al proyecto.
El centro está ubicado en El Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro, uno de los desarrollos emergentes por los que la capital se está expandiendo hacia el sureste. "El futuro de Madrid pasa por el sur, pasa por el sureste y pasa por El Cañaveral”, ha destacado Carabante durante el acto. Impulsado por OMO Retail, el proyecto contempla una inversión global superior a los 100 millones de euros y prevé generar más de 1.500 puestos de trabajo directos e indirectos.
La parcela sobre la que se ubica, situada en la avenida de Miguel Delibes, 1, abarca una superficie de casi 215.000 metros cuadrados, de los cuales 77.000 son edificables. El parque se extenderá a lo largo de 780 metros lineales, distribuidos en 54 locales. La oferta comercial se organizará en cinco grandes áreas: alimentación; bricolaje y taller; moda, deportes y mascotas; hogar y restauración, con un formato en doble altura; y ocio y pádel, con trece pistas.
La propuesta incluirá también un gimnasio, una zona de cine y entretenimiento, una plaza central de unos 15.000 metros cuadrados. Entre los operadores ya confirmados figuran Mercadona, Lidl, Ahorramás, Urban Planet, Ilusiona, Planet Fitness, Kiabi y McDonald’s. Según apunta OMO Retail, el parque cuenta ya con el 77% de su superficie bruta arrendable comprometida a más de 20 meses de la apertura.
La movilidad será uno de los elementos clave del proyecto. El complejo prevé 2.850 plazas de aparcamiento y accesos directos desde la M-45, además de conexiones con Coslada. En paralelo, el desarrollo del barrio contempla mejoras de transporte público, entre ellas la reserva de suelo para un futuro intercambiador en la Gran Vía del Sureste, dentro de la ordenación municipal de El Cañaveral.
Asimismo, el complejo dispondrá de conexión directa con la R-3, acceso semidirecto a las autovías A-2 y A-3, y estará situado a unos 20 minutos del centro de Madrid y a 15 minutos del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
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