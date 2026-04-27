CONCIERTOS
El 'Tropitour' de Karol G suma una nueva fecha en Madrid: así puedes comprar las entradas antes de que se agoten
Inicialmente, la artista colombiana había anunciado tres fechas en la península: Madrid (24 de junio), Barcelona (3 de junio) y Sevilla (11 de junio)
Es oficial. Karol G ofrecerá tres conciertos más durante su gira por España en 2027 respecto de los que había anunciado inicialmente, acumulando un total de seis, según ha anunciado este lunes la promotora Live Nation.
Inicialmente, la artista colombiana había anunciado tres fechas en la península: Madrid (24 de junio), Barcelona (3 de junio) y Sevilla (11 de junio). Por suerte, en respuesta a la alta demanda en la preventa, Karol G ha ampliado su gira con el anuncio de otras tres nuevas fechas. Así, el 'Tropitour' pasará adicionalmente el 4 de junio por Barcelona, el 12 de junio por Madrid y el 25 de junio por Sevilla.
Esta es la fecha en la que se podrán comprar las entradas
Las entradas para estos conciertos ya se encuentran disponibles en las preventas organizadas por la promotora, que en el caso de España han comenzado este mismo lunes con una tirada exclusiva organizada por la artista para quienes participaron la semana pasada en un sorteo.
Para los registros en la web de Live Nation habrá otra preventa desde las 10 horas de este miércoles, 29 de abril, mientras que la venta general comenzará a las 10 horas de jueves, 30 de abril.
Una gira con 39 conciertos confirmados
'Tropitour' comenzará el 24 de julio de 2026 en el estadio Soldier Field de Chicago y terminará exactamente un año más tarde en el estadio San Siro de Milán, uno de los recintos más emblemáticos del circuito europeo.
Por ahora, el tour cuenta con conciertos confirmados en Norteamérica, Sudamérica y Europa, aunque la organización ya ha avanzado que el itinerario seguirá creciendo con nuevas fechas. El recorrido llevará a Karol G por Colombia, España, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil, Perú, Chile, República Dominicana, Costa Rica, Italia, Francia, Alemania, Polonia, Países Bajos, Ecuador, Portugal y Puerto Rico, entre otros destinos. En España, las fechas de los conciertos quedan así con la incorporación de los nuevos conciertos:
- 3 de junio de 2027 (Estadi Olímpic de Barcelona).
- 4 de junio de 2027 (Estadi Olímpic de Barcelona).
- 11 de junio de 2027 (Estadio de la Cartuja en Sevilla).
- 12 de junio de 2027 (Estadio de la Cartuja en Sevilla).
- 24 de junio de 2027 (Estadio del Riyadh Air Metropolitano de Madrid).
- 25 de junio de 2027 (Estadio del Riyadh Air Metropolitano de Madrid).
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