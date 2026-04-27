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DE 12 METROS

'Julia', la escultura de Jaume Plensa, se someterá a una nueva intervención para "fomentar su cuidado y preservación"

La pieza, instalada en la plaza de Colón de Madrid desde 2018, será restaurada en una actuación conjunta entre su propietaria, la Fundación María Cristina Masaveu Peterson, y el Ayuntamiento de Madrid, con el objetivo de preservar su aspecto

La escultura de 12 metros de altura Julia del artista catalana Jaume Plensa.

La escultura de 12 metros de altura Julia del artista catalana Jaume Plensa. / AGENCIAS

Pablo Tello

Pablo Tello

Madrid

Está en buen estado de conservación, eso es verdad. Sin embargo, próximamente, la escultura Julia será objeto de una "intervención más exhaustiva" que las habituales labores de mantenimiento. La pieza, instalada en la plaza de Colón de Madrid desde 2018, será restaurada en una actuación conjunta entre su propietaria, la Fundación María Cristina Masaveu Peterson, y el Ayuntamiento de Madrid, con el objetivo de preservar su aspecto.

El Consistorio ha informado este lunes de que los trabajos serán financiados íntegramente por la fundación y ejecutados por una empresa especializada en restauración escultórica. La intervención, supervisada por el estudio del propio artista, estará concluida a comienzos de junio, antes de la visita del papa León XIV a la capital.

Desde el área de Cultura subrayan que, pese a que la obra se somete a limpiezas anuales desde su instalación, en 2026 se ha considerado necesario un tratamiento más exhaustivo. Tras ocho años expuesta a la intemperie, la escultura ha estado sometida a factores como la contaminación y las condiciones meteorológicas, lo que hace recomendable reforzar su conservación. Esta intervención "fomentará el cuidado y la preservación" de esta obra de arte público.

El Consistorio ha informado este lunes de que los trabajos serán financiados íntegramente por la fundación.

El Consistorio ha informado este lunes de que los trabajos serán financiados íntegramente por la fundación. / MODEMPRESS

Grietas superficiales

Los trabajos incluirán una limpieza integral para eliminar suciedad acumulada, restos de lluvia y pequeñas manchas de oxidación. También se revisará la estructura interna de acero inoxidable y se sellarán con silicona las uniones entre las piezas para impedir la entrada de agentes externos.

Asimismo, se actuarán sobre diversas grietas superficiales, que serán consolidadas y estabilizadas. Para facilitar estas tareas, se instalará un andamiaje que cubrirá parcialmente la escultura durante el proceso.

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Fuentes municipales recuerdan que Julia permanecerá en la plaza de Colón al menos hasta diciembre de 2026, conforme a la prórroga del acuerdo vigente, que incluso contempla su posible continuidad hasta finales de 2027.

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