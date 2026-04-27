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Varios jugadores del Atlético atienden a la prensa antes de la semifinal de Champions contra el Arsenal

Varios jugadores rojiblancos comentarán sus impresiones ante a la prensa en la Ciudad Deportiva de Majadahonda en la previa del partido de ida

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