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Varios jugadores del Atlético atienden a la prensa antes de la semifinal de Champions contra el Arsenal
Varios jugadores rojiblancos comentarán sus impresiones ante a la prensa en la Ciudad Deportiva de Majadahonda en la previa del partido de ida
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