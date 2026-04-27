Iryo conectará Madrid con Ciudad Real y Puertollano a partir del 1 de mayo

La alta velocidad en la Estación de Atocha sigue sumando opciones. La operadora Iryo ha confirmado que, a partir del próximo 1 de mayo, sus trenes flecha roja también harán parada en Ciudad Real y Puertollano. Esta expansión en la ruta Madrid-Sevilla llega tras obtener la autorización necesaria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Esta decisión supone un movimiento clave para la compañía de capital italiano, que busca consolidar su presencia en España diversificando sus destinos. Según explica la operadora, la llegada a estas dos nuevas estaciones refuerza su compromiso con una movilidad eficiente, sostenible y de máxima calidad, conectando de forma más ágil el territorio nacional con la capital.

Horarios y nuevas frecuencias de Iryo

Para esta primera etapa, Iryo iniciará la comercialización con dos frecuencias diarias (una por sentido), facilitando los desplazamientos tanto para viajes de ocio como para el perfil de negocios que se desplaza diariamente desde Madrid.

Desde Madrid (Atocha): El tren partirá a las 7:54 h , con llegada prevista a Ciudad Real a las 8:48 h y a Puertollano a las 9:10 h , para terminar su trayecto en Sevilla-Santa Justa a las 10:46 h.

El tren partirá a las , con llegada prevista a Ciudad Real a las y a Puertollano a las , para terminar su trayecto en Sevilla-Santa Justa a las 10:46 h. Hacia Madrid (Atocha): Para el trayecto de vuelta, el servicio saldrá de Sevilla a las 6:47 h, efectuando parada en Puertollano a las 8:12 h y en Ciudad Real a las 8:26 h, llegando a la capital poco antes de las 9:30 h.

Con la entrada de Iryo en estas plazas, se rompe el monopolio de la ruta, lo que suele traducirse en precios más competitivos y un mayor abanico de servicios a bordo para los pasajeros que salen desde Madrid-Puerta de Atocha Almudena Grandes.

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La compañía ya permite la compra de billetes para estas nuevas paradas, posicionándose como una alternativa real para los miles de viajeros que conectan la capital con el sur de Castilla-La Mancha cada semana.