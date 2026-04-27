Ifema vuelve a crecer a doble dígito y mantiene el pulso a un 2024 de récord histórico

Tras un 2024 de récord, donde obtuvo los mejores resultados de su historia, Ifema ha logrado mantener el tirón en 2025. El recinto ferial de Madrid cerró el año pasado con unos ingresos de 216,8 millones de euros, un 22% más que en 2023, y consolidó su recuperación tras la pandemia con un ejercicio que el presidente de la institución, José Vicente de los Mozos, califica de “excelente”.

La Junta Rectora del consorcio ha aprobado este lunes las cuentas de 2025, que arrojan además un EBITDA de 42,8 millones de euros, un 56,8% más que en el último año impar, y un beneficio de 18,7 millones, un 165,8% superior. Y es que, tal y como ha explicado De los Mozos durante la presentación, estos datos deben compararse con 2023, no 2024, por el peso de las ferias bienales en el calendario del sector.

Según la institución, esta evolución positiva se debe al buen comportamiento de sus principales ferias y al aumento de la superficie comercializada. Así, en Ifema vendió 1.372.990 metros cuadrados de espacio expositivo, un 28% más que en 2023, y reunió a 27.670 empresas expositoras, un 22% de ellas extranjeras.

La actividad del año incluyó 75 ferias profesionales, 24 de ellas también en formato digital; 14 congresos; cuatro ferias en el extranjero; 46 grandes convocatorias de ocio, y 566 convenciones y otros eventos. En total, Ifema supera ya los 700 eventos anuales en sus recintos, con un volumen de convocatorias que, según la entidad, ha crecido un 52% en la última década. Pese al volumen y la diversidad de los eventos, las ·ferias y congresos siguen siendo y serán nuestro core business", ha subrayado el presidente. Las ferias propias generaron el 56% de la facturación, mientras que las ferias externas aportaron un 12%, las convenciones y congresos un 14%, y el ocio un 3%.

Pese al enfoque interno, la expansión internacional fue otra de las claves del ejercicio. Ifema celebró cuatro ferias fuera de España, entre ellas Fruit Attraction São Paulo, además de ARCO Lisboa, Motortec Chile y una feria de seguridad en Colombia. La institución también ha ampliado su red exterior, que ha pasado de cubrir 30 a 47 países, con nuevas representaciones en India, Oriente Medio, países nórdicos y el sudeste asiático. Además, con 14 congresos congresos, el recinto ha cumplido con sus objetivos de reforzar la capacidad de la capital para atraer eventos de gran formato.

Estos buenos resultan llegan en la recta final del plan estratégico 2022-2026, diseñado para reforzar la actividad ferial tras la pandemia de coronavirus. De los Mozos ha avanzado que en los próximos meses estará listo el nuevo plan 2027-2030, con el que Ifema quiere “afrontar un nuevo escenario de expansión” y pasar de ser un referente europeo a competir por grandes ferias y convenciones globales.

La Fórmula 1 aparece como el proyecto más emblemático de esa nueva etapa. El presidenta ha anunciado que las obras del circuito estarán finalizadas el 25 de mayo y la comercialización de entradas se encuentra ya cerca del “sold out técnico”, con el 97% del aforo puesto a la venta vendido, lo que equivale a más de 90.000 localidades.

Todo ello con un notable impacto sobre la economía madrileñab: por cada euro de facturación, Ifema genera 25 euros en la región; mientras que por cada empleo directo se crean más de 100 indirectos, con un impacto global que la institución cifra en torno a los 5.800 millones de euros “Crece Ifema y con nosotros crece Madrid”, ha resumido De los Mozos, que ha añadido que la institución afronta una nueva fase con recursos propios para invertir en infraestructuras más digitales, eficaces y competitivas.