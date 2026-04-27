Ifema se acerca al "sold out técnico" del Gran Premio de Fórmula 1 a un mes de concluir el circuito

Madring está casi listo. Según el presidente de Ifema, José Vicente de los Mozos, las obras del circuito terminarán el próximo 25 de mayo, poco antes de empezar en junio el montaje de gradas, zonas de hospitality y otros elementos temporales del evento. El objetivo es que esté todo listo para el Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid, que se disputará del 11 al 13 de septiembre en los alrededores del recinto ferial madrileño.

A menos de un mes vista de la conclusión del trazado, la competición se acerca al "sold out técnico", en palabras de De los Mozos este lunes durante la presentación de los resultados económicos de la institución en 2025, con el 97% de las entradas puestas a la venta ya vendidas, más de 90.000 en total.

El circuito, de 5,4 kilómetros y 22 curvas, discurrirá alrededor de Ifema Madrid y los terrenos de Valdebebas, con La Monumental, una gigantesca curva de 550 metros de longitud y un 24% de peralte, como principal icono técnico del trazado.

El proyecto llega respaldado por unos resultados económicos que Ifema considera suficientes para afrontar la F1 como palanca de crecimiento. La entidad cerró 2025 con 216,8 millones de euros de ingresos, 18,7 millones de beneficio neto y un EBITDA de 42,8 millones. Frente a 2023, año comparable por el calendario bienal de algunas ferias, los ingresos crecieron un 22%, el beneficio un 165,8% y el EBITDA un 56,8%.

La actividad ferial también reforzó ese músculo: en 2025 Ifema celebró 700 eventos, entre ellos 75 ferias profesionales, 14 congresos, 46 grandes convocatorias de ocio y 566 convenciones y otros encuentros. La institución subraya que cerca del 90% de sus ingresos proceden de ferias y congresos, el negocio que ahora pretende elevar de escala con el escaparate de la Fórmula 1.

La previsión para 2026 es superar los 300 millones de euros de facturación, impulsada por el Gran Premio. De los Mozos ha insistido en que los “últimos metros” serán los más exigentes, aunque sostiene que el impacto del evento irá más allá del fin de semana de carrera: imagen internacional, captación de nuevos eventos y una demostración de capacidad organizativa para Madrid e Ifema.

El reto inmediato será compatibilizar el final de las obras con la operativa habitual del recinto y con el despliegue de movilidad previsto para septiembre. Ifema calcula que el 80% del público llegará al circuito en transporte público, una pieza central para sostener un evento que nace con vocación de escaparate deportivo, económico y urbano para la capital.