Médicos se concentran en el Hospital La Paz al grito de "no es vocación, es explotación"

Alrededor de unos 150 médicos se han concentrado este lunes frente al Hospital Universitario La Paz en Madrid al grito de "no es vocación, es explotación", en el marco de la huelga convocada en la sanidad pública madrileña por el Estatuto Marco.

Bajo una gran pancarta con el lema Por un estatuto propio para la profesión médica y facultativa, los médicos han vuelto a reclamar la creación de un marco laboral específico y la apertura de una mesa de negociación propia con el Ministerio de Sanidad.

La protesta, con algunos gritos como "horas trabajadas, horas cotizadas" ha puesto el foco en las condiciones laborales del colectivo y su impacto, según denuncian, en la atención sanitaria. "Estamos trabajando en condiciones de semiesclavitud, con horarios infames y mal retribuidos", ha señalado a Efe la pediatra de Atención Primaria Dora Bejarano, que ha defendido que el momento actual es "clave" por la reforma del Estatuto marco y ha insistido en la necesidad de un estatuto específico para el colectivo médico.

En la misma línea, el anestesiólogo y delegado de Amyts, Fernando Álvarez, ha denunciado en declaraciones a Efe el "inmovilismo" del Ministerio de Sanidad y la ausencia de avances en la negociación, al tiempo que ha asegurado que no existe una voluntad real de diálogo por parte del departamento.

Por su parte, la secretaria general de Amyts y portavoz de la agrupación estatal por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF), Ángela Hernández, ha reclamado que lo único que el Ministerio quería con el pequeño acercamiento que tuvieron con los médicos fue "cerrar en falso" el conflicto y han pedido que "alguien tome el control de la situación y tengamos una interlocución válida".

Durante la concentración, los manifestantes han coreado también lemas como "de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste" o "Mónica García, tu estatuto es agonía", en referencia a la ministra de Sanidad.

En el transcurso de la protesta, una mujer que salía del hospital con su hijo ha increpado a los concentrados al grito de "sinvergüenzas", tras haber tenido muchas dificultades y espera para conseguir una cita con el pediatra de su hijo.

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Los convocantes han subrayado que se mantienen los servicios mínimos establecidos, que garantizan la atención de los procesos urgentes y no demorables, y han anunciado la continuidad de las movilizaciones en los próximos días, incluida una concentración frente al Ministerio de Sanidad el próximo miércoles.