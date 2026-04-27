FIESTAS DE GETAFE
Así será el "Grand Prix" de Getafe: una competición con motivo del "Día de las Peñas" celebrada durante las fiestas de mayo
Hasta 20 peñas locales participarán en siete pruebas inspiradas en el famoso 'Grand Prix' televisivo, buscando afianzar una diversión sana entre los habitantes de la localidad
Enmarcado en la programación de sus fiestas patronales que abarcarán desde el próximo 14 al 31 de mayo, Getafe se transformará en un "Grand Prix" con motivo del "Día de las Peñas". Este encuentro organizado por el Ayuntamiento, permitirá que hasta 20 peñas de la localidad compitan a lo largo de siete pruebas al más puro estilo de este reality televisivo.
El evento, que se dará cita el próximo domingo 24 de mayo, será celebrado en el parque Ciudad de los Niños, un amplio espacio verde con grandes zonas de sombra y merenderos donde los participantes podrán parar para comer a lo largo del día. De acuerdo a la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, este encuentro tendrá como principal objetivo el "afianzar el modelo participativo de diversión sana de las peñas".
Hinchables, juegos de agua o de destreza
Respetando el entorno natural, el parque Ciudad de los Niños acogerá un total de siete pruebas distribuidas por todo el espacio. Desde hinchables, juegos de agua o de destreza, la jornada promete diversión y risas con unos juegos que recuerdan a los que ya planteaban Bertín Osborne o Ramón García en el famoso juego televisivo.
Además, el Ayuntamiento de Getafe ha previsto la adecuación del espacio ocupado por la pista de patinaje para que las peñas puedan cocinar con sus fuegos, así como la reserva de la zona infantil para no interrumpir el área de juego de los más pequeños, permitiendo que la actividad sea disfrutada por todos.
¿Existen requisitos para competir?
Sí, las peñas que deseen competir podrán inscribirse en la web del Ayuntamiento de Getafe a lo largo de los próximos días siempre que estén compuestos por entre 20 y 100 integrantes, de los cuales, al menos dos tercios han de ser vecinos de la localidad. Además, al menos un tercio de los mismos han de ser mayores de edad, en un intento de garantizar la responsabilidad sobre los más pequeños.
De cara a las fiestas, los equipos deberán llevarán una camiseta identificativa en representación de su peña, y desde el Ayuntamiento, se ha pedido a estas agrupaciones su asistencia al día del Pregón a la plaza de la Constitución de Getafe para promover el ambiente festivo.
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