Gigantes y cabezudos recorrerán Fuencarral con motivo de sus fiestas patronales: esta es la programación para este lunes 27de abril

Tras celebrar su 'Día Grande' el pasado sábado 25 de abril, las fiestas patronales de Fuencarral continúan con su programación en honor a Nuestra Señora de Valverde. Con más de dos semanas de actividades, los fuencarraleros gozan de uno de los programas más completos del calendario madrileño que se alargará hasta el próximo 3 de mayo.

Este mismo lunes 27 de abril, a partir de las cinco de la tarde, se podrá disfrutar de varias actividades dirigidas a todos los públicos entre las que se incluyen un photocall de gigantes y cabezudos, una visita guiada por varios espacios singulares de la ciudad, actividades deportivas y una novena en honor a la Virgen de Valverde.

Programación para el lunes 27 de abril

Gigantes, cabezudos y una visita guiada

De 17:00 a 18:15 horas de la tarde, la Plaza Islas Azores se convertirá en un espacio mágico donde pequeños y mayores podrán fotografiarse con algunos de los personajes más populares de las fiestas. Y es que en este curioso photocall, no encontraremos a famosos o políticos... ¡si no a gigantes y cabezudos!

Pasacalles de Gigantes y Cabezudos en las Fiestas de la Virgen de Valverde en Fuencarral / Ayuntamiento de Madrid

Desde otro punto de Madrid, a las 17:30 frente al acceso principal a Matadero se pondrá en marcha una ruta cultural y urbana por varios de los espacios más singulares de la capital. Esta visita guiada recorrerá Matadero, los Invernaderos de Arganzuela, Madrid Río y los Puentes de Arganzuela.

Actividades Deportivas

"Ya han empezado las fiestas de Fuencarral… y en Espacio Be Free ¡estamos listos para darlo todo! Tenemos un montón de actividades preparadas para pasarlo increíble, ¿te unes a nosotros?", así compartían desde 'Be Free' su entusiasmo por el comienzo de las fiestas a través de sus redes sociales.

'Espacio Be Free' da la bievenida las fiestas de Fuencarral con una actividad deportiva dirigida a las 18:30 horas / Espacio Be Free en Facebook

Esta comunidad, dirigida a personas que buscan cuidarse y entrenar estará a cargo de la primera actividad deportiva de la tarde, que se dará cita a las 18:30 horas. También desde 'Orange Bleue', gimnasio de la localidad se ha previsto la celebración de una sesión fitness, que dará comienzo a las 19:30 horas.

Acto litúrgico en honor a la Virgen de Valverde

Para finalizar la jornada, desde la Parroquia de San Miguel se ha preparado la celebración de un acto litúrgico en honor a la patrona de Fuencarral. Así, a las 20:00 horas, se llevará a cabo una solemne novena a la Virgen de Valverde. Además de este acto religioso, la iglesia permanecerá abierta de 09:00 a 13:30 y de 17:00 a 21:00 horas.