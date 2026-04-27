FIESTAS FUENCARRAL
Gigantes y cabezudos recorrerán Fuencarral con motivo de sus fiestas patronales: esta es la programación para este lunes 27de abril
A lo largo de la tarde se sucederán varias visitas y actividades deportivas, que culminarán con la solemne novena en honor a la Virgen de Valverde
Tras celebrar su 'Día Grande' el pasado sábado 25 de abril, las fiestas patronales de Fuencarral continúan con su programación en honor a Nuestra Señora de Valverde. Con más de dos semanas de actividades, los fuencarraleros gozan de uno de los programas más completos del calendario madrileño que se alargará hasta el próximo 3 de mayo.
Este mismo lunes 27 de abril, a partir de las cinco de la tarde, se podrá disfrutar de varias actividades dirigidas a todos los públicos entre las que se incluyen un photocall de gigantes y cabezudos, una visita guiada por varios espacios singulares de la ciudad, actividades deportivas y una novena en honor a la Virgen de Valverde.
Programación para el lunes 27 de abril
Gigantes, cabezudos y una visita guiada
De 17:00 a 18:15 horas de la tarde, la Plaza Islas Azores se convertirá en un espacio mágico donde pequeños y mayores podrán fotografiarse con algunos de los personajes más populares de las fiestas. Y es que en este curioso photocall, no encontraremos a famosos o políticos... ¡si no a gigantes y cabezudos!
Desde otro punto de Madrid, a las 17:30 frente al acceso principal a Matadero se pondrá en marcha una ruta cultural y urbana por varios de los espacios más singulares de la capital. Esta visita guiada recorrerá Matadero, los Invernaderos de Arganzuela, Madrid Río y los Puentes de Arganzuela.
Actividades Deportivas
"Ya han empezado las fiestas de Fuencarral… y en Espacio Be Free ¡estamos listos para darlo todo! Tenemos un montón de actividades preparadas para pasarlo increíble, ¿te unes a nosotros?", así compartían desde 'Be Free' su entusiasmo por el comienzo de las fiestas a través de sus redes sociales.
Esta comunidad, dirigida a personas que buscan cuidarse y entrenar estará a cargo de la primera actividad deportiva de la tarde, que se dará cita a las 18:30 horas. También desde 'Orange Bleue', gimnasio de la localidad se ha previsto la celebración de una sesión fitness, que dará comienzo a las 19:30 horas.
Acto litúrgico en honor a la Virgen de Valverde
Para finalizar la jornada, desde la Parroquia de San Miguel se ha preparado la celebración de un acto litúrgico en honor a la patrona de Fuencarral. Así, a las 20:00 horas, se llevará a cabo una solemne novena a la Virgen de Valverde. Además de este acto religioso, la iglesia permanecerá abierta de 09:00 a 13:30 y de 17:00 a 21:00 horas.
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