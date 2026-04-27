De la estrella Michelin al bocado informal: Madrid Food Fest aterriza en el Museo del Ferrocarril

Madrid quiere jugar en la liga de las grandes capitales gastronómicas y Madrid Food Fest nace con esa ambición: convertir la alta cocina en una fiesta urbana, abierta y accesible. Los días 23 y 24 de mayo, el Museo del Ferrocarril será el escenario de la primera edición de un festival que reunirá 15 propuesas gastronómicas con 16 chefs de primer nivel, un cartel que suma 10 Estrellas Michelin, una Estrella Verde y 12 Soles Repsol, además de más de 100 productores artesanos y una programación que va mucho más allá del plato.

Algunos de los cocineros participantes en Madrid Food Fest posan junto a Luis Suárez de Lezo, presidente de la Real Academia de Gastronomía; Luis Martín Izquierdo, viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte; y Juan Fraile, director del festival. / EPE

La propuesta busca romper con los códigos tradicionales del fine dining. Aquí no habrá mantel largo ni menú cerrado, sino platos icónicos en formato street food de autor, showcookings, charlas, grabaciones de podcasts, presentaciones de libros, música, talleres, catas y una agenda pensada para acercar la gastronomía al gran público sin renunciar a la excelencia.

Madrid Food Fest llega avalado por el equipo de Mercado de Motores, uno de los eventos urbanos más consolidados de la capital. Su director, Juan Fraile, ha recordado durante la presentación cómo aquel proyecto nació hace más de 13 años casi por accidente, con la idea inicial de vender bicicletas europeas y muebles vintage en la antigua Nave de Motores de Pacífico.

Madrid Food Fest transformará el Museo del Ferrocarril en un gran punto de encuentro para chefs, productores y amantes de la gastronomía. / Cedida

Poco antes de abrir, y ante el temor de que el espacio quedara demasiado vacío, llamaron a amigos emprendedores para que expusieran sus productos. Aquella primera edición terminó siendo un éxito inesperado. "Fuimos pioneros sin querer de algo que se ha convertido en una de las actividades de ocio preferidas por locales, turistas y aficionados en casi cualquier ciudad del mundo: los mercados urbanos de creadores y diseñadores emergentes", ha confesado Fraile.

Trece años después, Mercado de Motores acumula más de un centenar de ediciones y ha recibido a más de tres millones de personas. Ahora, sus promotores quieren trasladar esa intuición al terreno gastronómico, pero con una escala mayor. "Tenemos la misma intuición respecto a la gastronomía. Vemos un sector muy dinámico, un ecosistema de restaurantes impresionante, un producto gastronómico muy potente y el momento de Madrid, camino de convertirse en una de las grandes urbes globales", ha señalado Fraile, también al frente de Madrid Food Fest.

El objetivo no es solo organizar una cita gastronómica, sino construir un "evento-ciudad". "Queremos hacer un gran festival urbano, abierto a toda la gente, que reúna durante unos días lo mejor de la gastronomía y que permita también a visitantes y turistas vivir una experiencia memorable", ha subrayado Fraile, que ha agradecido especialmente la colaboración del Museo del Ferrocarril, al que ha definido como una institución que ya sienten "parte de nuestra casa".

Un cartel de estrellas en formato cercano

La primera edición reunirá a nombres consolidados y a perfiles emergentes de la cocina española e internacional. Entre los chefs confirmados figuran Coco Montes, de Pabú; Jhosef Arias, de Humo, Hasaku y Piscomar; Lucía Grávalos, de Desborre; Miguel Carretero, de Cocina Vanguardia y al mando de los fogones de Pilla Tortilla; Miguel Ángel Expósito, de Retama; Pablo Sánchez y Lalo Zarcero, de Marmitón; Xandra Luque, de la Clínica Universidad de Navarra; Víctor Infantes, de Ancestral; Irene Amat, de Itama; Elvira Fernández, de El Llar de Viri; Edwin Rodríguez, de Quimbaya; Rafa Bérgamo, de Kuoco y Krudo; Juan D’Onofrio, de Chispa Bistró; Dani Ochoa, de Montia; y Javier Estévez, de La Tasquería.

Durante la presentación, algunos de los cocineros adelantaron el espíritu con el que llegarán al festival. Jhosef Arias reivindica el sabor peruano y para ello lanza una propuesta con ajíes, cerdo y guiños a la despensa de su país. Edwin Rodríguez, de Quimbaya, habló de llevar "un pedacito de Colombia" a Madrid, con frutas exóticas, panela y producto reconocible. Irene Amat, reconocida por su trabajo en pastelería, será una de las encargadas de poner el acento dulce en una cita dominada por la cocina salada.

La entrega simbólica del delantal del festival sirvió para presentar una programación que quiere mezclar alta cocina y cercanía. La idea es que el público pueda probar elaboraciones de chefs con estrella Michelin o Soles Repsol en un formato más informal, ágil y asequible. La entrada diaria es de 12, 50 euros.

El Museo del Ferrocarril se prepara para acoger Madrid Food Fest. / Cedida

Más que comer: podcasts, libros, catas y cultura gastronómica

Madrid Food Fest no será solo una sucesión de puestos de comida. El festival plantea una experiencia 360º en torno a la gastronomía, con contenidos pensados para distintos públicos. Habrá showcookings, escenarios de divulgación, charlas con profesionales del sector, encuentros con creadores de contenido gastronómico y grabaciones de podcasts en directo.

La programación también incorporará presentaciones de libros, como Mejor si pica, de Anilú Cigüeñas, además de espacios dedicados a productos concretos, catas especiales y contenidos más lúdicos. Entre las propuestas previstas figura Cabaret Sauvignon, un espectáculo que une música y vino, así como catas fuera de carta, degustaciones de ginebra artesanal, chocolate y otros productos seleccionados.

El festival quiere dar voz no solo a cocineros, sino también a comunicadores, productores, proyectos sociales y profesionales que ayudan a contar lo que ocurre alrededor de la gastronomía. La idea es mostrar todo lo que hay detrás del plato: producto, territorio, creatividad, salud, sostenibilidad, divulgación y cultura.

Más de 100 productores y vinos de Madrid

Uno de los grandes pilares será el Mercado de Productores, con más de 100 artesanos llegados de distintos puntos de España. Habrá quesos de pastor, miel, aceite en rama, conservas de autor, café de especialidad, destilados, dulces y productos de proximidad, con la intención de conectar directamente al público con quienes producen.

La presencia madrileña también tendrá peso. Durante la presentación se subrayó que Madrid no solo es una ciudad de restaurantes, sino también una región productora de vino, aceite, carne, garbanzos, espárragos y otros productos. En esa línea, algunas de las degustaciones estarán acompañadas por vinos blancos y tintos de la Denominación de Origen Vinos de Madrid, reforzando el vínculo entre el festival y el territorio.

Madrid Food Fest reunirá en el Museo del Ferrocarril a chefs con Estrellas Michelin y Soles Repsol en formato street food de autor. / Cedida

El festival cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, que ven en esta cita una oportunidad para reforzar el posicionamiento de la capital como destino gastronómico internacional. Madrid vive un momento de fuerte proyección culinaria, con una escena que combina restaurantes centenarios, barras castizas, alta cocina, formatos contemporáneos y propuestas internacionales.

Madrid Food Fest se inserta en ese contexto con una fórmula que une gastronomía, ocio, turismo y cultura urbana. Su ambición es crecer en próximas ediciones y convertirse en una cita capaz de implicar a toda la ciudad, no solo durante un fin de semana, sino como parte del calendario gastronómico y cultural de Madrid.

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El proyecto nace también con un modelo de sostenibilidad alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, heredando las buenas prácticas ya aplicadas por sus promotores en Mercado de Motores.