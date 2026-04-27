PRCIO DE LOS ESTUDIOS
Esto es lo que cuesta cursar la carrera que va a hacer la princesa Leonor en la Universidad Carlos III
La princesa Leonor se formará durante cuatro años en la Universidad Carlos III de Madrid, siguiendo los pasos de su padre, el Rey Felipe VI
La princesa Leonor ya tiene definido el siguiente paso de su formación académica. Tras completar su etapa de preparación militar, la heredera al trono cursará el Grado en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, una universidad pública con sede en Getafe. El programa tiene una duración de cuatro años e incluye materias vinculadas a la ciencia política, el derecho, la economía, la sociología, la historia y las relaciones internacionales.
Más allá del interés institucional que despierta la elección, una de las preguntas que surge es cuánto cuesta estudiar esta carrera. Según las tarifas publicadas por la Universidad Carlos III para el curso 2026/27, el Grado en Ciencias Políticas está incluido dentro de los estudios de tipo 3. En primera matrícula, el precio del crédito es de 16,92 euros y un curso completo de 60 créditos asciende a 1.015,20 euros.
Teniendo en cuenta que el grado consta de cuatro cursos, el coste académico de la carrera completa rondaría los 4.060,80 euros, siempre que todas las asignaturas se aprueben en primera matrícula. A esta cantidad hay que sumar las tasas administrativas, el seguro escolar y, en el caso de los estudiantes de nuevo ingreso, la apertura de expediente. La UC3M fija estos conceptos en 6,11 euros por gastos de secretaría, 1,12 euros por seguro escolar y 27,54 euros por apertura de expediente.
Vuelta a Madrid
La cifra, por tanto, se sitúa lejos de los precios habituales de muchas universidades privadas y responde al sistema de precios públicos de la Comunidad de Madrid, donde el importe se calcula multiplicando el número de créditos matriculados por el precio fijado para cada titulación. En este caso, la elección de Leonor supone continuar su formación en una institución pública, como ya hizo el rey Felipe VI durante su etapa universitaria.
La hija mayor de Felipe y Letizia presentó hace unas semanas la solicitud para ingresar en este centro y ha sido una de las personas seleccionadas en el proceso de “admisión temprana” que esta institución abre cada año para los estudiantes que han cursado bachillerato en el extranjero. Leonor realizó esos dos años en el UWC Atlantic College de Gales (2021-2023), el mismo centro privado elegido después por su hermana, Sofía.
Leonor y sus padres han decidido continuar la formación en Madrid, tras cinco años fuera de la capital, y en una institución pública, igual que su padre. El Rey estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid; la infanta Cristina hizo Ciencias Políticas, en la Complutense (también pública), y la infanta Elena cursó Magisterio en una universidad privada de la capital. La reina Letizia se licenció como periodista en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense.
Similar a su hermana
La infanta Sofía ya está estudiando desde este curso también algo similar, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, aunque ella ha elegido la universidad privada Forward College. Su grado es de tres años y se desarrolla, por este orden, en tres capitales: Lisboa, París y Berlín.
La heredera del trono y sus padres han decidido que lo mejor era tener un grado homologado, en vez de hacer unos ‘estudios ad hoc’, con asignaturas de varias carreras. El objetivo es que, como su padre, pueda vivir la experiencia universitaria de la manera más natural posible y que se mezcle con jóvenes de su generación, aunque a la mayoría le sacará tres años, los que ha pasado en los ejércitos.
La voluntad de la Casa del Rey es que Leonor se centre en la carrera los próximos cuatro años y mantenga limitada su actividad institucional, como hasta ahora, cumpliendo con sus compromisos ineludibles (Premios Princesa de Asturias o Princesa de Girona), pero sin añadir mucho más a su agenda oficial.
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