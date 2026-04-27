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Todos los conciertos gratis de las Fiestas del Dos de Mayo en Madrid: artistas, fechas, horas y ubicación
Más allá de los conciertos gratuitos, una de las grandes novedades de las Fiestas del Dos de Mayo será el espectáculo aéreo con drones
La llegada del mes de mayo no solo marca el inicio del buen tiempo en Madrid, sino también el desembarco de una extensa agenda cultural en la que, de momento, destaca un evento por encima de todos: las Fiestas del Dos de Mayo.
En 2026, estas fiestas llegan además en un calendario especialmente propicio para disfrutar de varios planes seguidos, ya que coinciden con el puente del Día del Trabajador, festivo nacional el viernes 1 de mayo.
La Comunidad de Madrid ha preparado una programación amplia, con actividades gratuitas en distintos puntos de la región y una clara apuesta por la música en directo, las tradiciones populares y los espectáculos al aire libre.
¿Qué se celebra el Dos de Mayo?
Esta celebración recuerda el levantamiento del pueblo madrileño contra las tropas napoleónicas en 1808, uno de los episodios históricos más reconocibles de la ciudad y una fecha que quedó fijada en el imaginario colectivo gracias a la pintura de Francisco de Goya.
Este año, la agenda incluye conciertos, teatro, recreaciones históricas, folclore, zarzuela y una de las propuestas más llamativas de la programación: un espectáculo nocturno con 1.000 drones sobre el cielo de Madrid.
Todos los conciertos gratis de las Fiestas del Dos de Mayo
La música vuelve a ocupar un lugar central dentro de las fiestas. La programación reúne desde zarzuela y folclore hasta pop, rock y propuestas de nueva escena musical. El escenario principal estará situado en la explanada de Puente del Rey, con acceso gratuito hasta completar aforo. A continuación, la programación por días:
Jueves, 30 de abril
20.00 horas: Berkana y los Seminuevos.
21.30 horas: Lobos Negros.
Viernes, 1 de mayo
12.30 horas: gala de Zarzuela con la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, ORCAM.
19.30 horas: Bely Basarte.
21.30 horas: Judeline.
Sábado, 2 de mayo
17.00 horas: 'Lo nuestro', con la Asociación de Coros y Danzas Francisco de Goya.
17.30 horas: Arrabel.
18.00 horas: recreación histórica del 2 de Mayo.
19.30 horas: joseluis.
21.30 horas: Alcalá Norte.
Domingo, 3 de mayo
De 12.00 a 15.30 horas: Encuentro Nacional de Folclore.
19.30 horas: pasacalles de Rondalla Santa Eulalia de Mos.
21.00 horas: proyección de la película 'Rondallas'.
Un espectáculo de 1.000 drones iluminará el cielo de Madrid
Más allá de los conciertos gratuitos, una de las grandes novedades de las Fiestas del Dos de Mayo será el espectáculo aéreo con drones previsto para el sábado 2 de mayo a las 22:00 horas en el Parque de la Cuña Verde de La Latina.
Durante aproximadamente 12 minutos, un millar de drones dibujarán en el cielo diferentes escenas vinculadas a la historia, los símbolos y los monumentos más representativos de la Comunidad de Madrid.
Teatro, Sesiones Vermut y planes en otros municipios
Ahora, la celebración no se limitará al centro de la capital. Además de los conciertos y el show de drones, la Comunidad de Madrid ha programado actividades culturales en espacios como el Centro Cultural Pilar Miró, el Parque de la Cuña Verde de La Latina y la Puerta del Sol.
También habrá propuestas en distintos municipios y distritos de la región, entre ellos Moratalaz, Morata de Tajuña, Parla, Loeches y Aldea del Fresno. La programación incluye teatro, actuaciones populares, música en directo, actividades familiares y las ya conocidas Sesiones Vermut, una de las iniciativas más vinculadas a la escena musical madrileña de los últimos años.
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