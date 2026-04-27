Fitch eleva la calificación de la Comunidad de Madrid de 'A-' hasta 'A' por su solidez financiera

La Comunidad de Madrid ha vuelto a mejorar su calificación crediticia tras la nueva subida del rating por parte de la agencia Fitch, que ha elevado la nota de la región desde 'A-' hasta 'A', con perspectiva estable. La firma justifica esta revisión al alza en la mejora del perfil financiero de la región por el "buen comportamiento" de los ingresos y a la contención del gasto registrada en 2025, así como en la sostenibilidad de su deuda y en el sólido acceso a los mercados de capitales, han detallado fuentes del Gobierno regional a Europa Press.

Asimismo, Fitch destaca que la Comunidad de Madrid se ha consolidado como "el principal motor económico de España" al aportar el 19,8% del PIB nacional. La economía madrileña creció un 3% el año pasado, dos décimas por encima de la media española, encadenando varios ejercicios consecutivos de avance superior al del conjunto del país.

La deuda de la región cerró 2025 en el 11,3% del PIB, según los últimos datos del Banco de España, la más baja entre todas las autonomías sin régimen especial y 8,9 puntos por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 20,2%. Asimismo, la firma valora positivamente el "sólido perfil" de liquidez de la Comunidad de Madrid, con un acceso recurrente a los mercados de capitales que le permite cubrir sus necesidades de financiación sin necesidad de acudir a los mecanismos puestos en marcha por el Estado, a los que otras comunidades autónomas sí concurren de manera habitual.

"Esta circunstancia otorga a la región una mayor autonomía financiera y refuerza su credibilidad ante los inversores internacionales", han destacado desde la Consejería de Economía, Haciendo y Empleo, que lidera Rocío Albert.

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La Comunidad de Madrid consolida así su posición como la autonomía española de régimen general con mayor solvencia financiera, alineada con la calificación del Estado, según la mayoría de las agencias de rating internacionales. "Es un reconocimiento que refuerza su atractivo como destino de inversión y su capacidad para mantener unos servicios públicos de calidad con una fiscalidad baja", ha recalcado el Gobierno regional.