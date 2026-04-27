ASTRONOMÍA
Confirmado por el Ministerio de Educación: el curso gratuito que tienen que hacer todos los madrileños para observar los eclipses de 2026, 2027 y 2028 de forma segura
Este curso gratuito, abierto y online centrado en los eclipses solares de 2026, 2027 y 2028 tiene el objetivo de explicar cómo se producen, por qué serán tan especiales y cómo observarlos de manera segura
La Comunidad de Madrid se prepara para vivir un fenómeno astronómico excepcional. En apenas tres años, España será testigo de dos eclipses totales de Sol y de un eclipse anular, una coincidencia poco habitual que ya ha empezado a despertar el interés de los ciudadanos.
Para acompañar este momento, el Ministerio de Educación pondrá en marcha un curso gratuito, abierto y online centrado en los eclipses solares de 2026, 2027 y 2028, con el objetivo de explicar cómo se producen, por qué serán tan especiales y, sobre todo, cómo observarlos de manera segura.
La formación se titula 'El Sol y el trío de eclipses 2026-2027-2028' y está dirigida especialmente al profesorado, aunque podrá apuntarse cualquier ciudadano interesado en aprender más sobre estos fenómenos.
Un curso online gratuito
El curso ha sido organizado junto al equipo de Educación de la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses y con el equipo de Coordinadores Nacionales de Astronomía para la Educación (NAEC) de la Unión Astronómica Internacional.
La propuesta tendrá formato masivo, abierto y en línea y buscará acercar el conocimiento del Sol de una forma accesible. A lo largo de la formación se explicará la relación entre el Sol, la Tierra y la Luna para comprender por qué se producen los eclipses y qué condiciones hacen posible que puedan verse desde determinados puntos del planeta.
Uno de los aspectos clave del curso será la observación segura. Ofrecerá indicaciones prácticas para seguir un eclipse sin riesgos para la vista y, en el caso de los docentes, podrán trasladar esta información al alumnado.
¿Cuánto durará el curso?
La formación se desarrollará durante cinco semanas y tendrá una duración total de 30 horas. Los contenidos combinarán vídeos teóricos, explicaciones prácticas, talleres y propuestas de actividades adaptadas a distintos niveles educativos.
El material estará pensado para poder utilizarse desde Educación Primaria hasta Bachillerato. El curso no solo servirá para ampliar conocimientos astronómicos, sino también para llevar el fenómeno de los eclipses a las aulas de una manera sencilla y participativa.
Estas son las fechas de los próximos eclipses solares en España
El llamado trío de eclipses comenzará con el eclipse total de Sol de agosto de 2026, que cruzará la península ibérica de oeste a este. Será uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de los próximos años.
Después llegará el eclipse total de 2027, visible durante varios minutos desde el extremo sur de España. El ciclo se completará con el eclipse anular de 2028, otro fenómeno especialmente llamativo en el que la Luna no oculta por completo el disco solar y deja visible el conocido 'anillo de fuego'.
Así puedes inscribirte en el curso
La inscripción está disponible en la web del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), desde este lunes hasta el 23 de mayo. Esta formación se desarrollará del 5 de mayo al 12 de junio y está abierto tanto a docentes como a cualquier persona interesada en prepararse para estos tres grandes eventos astronómicos.
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