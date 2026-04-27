Así es la casa de Alejandro Sanz en Madrid: de concepto abierto, con un estudio de grabación y una piscina paradisíaca

Alejandro Sanz es un artista que no necesita presentaciones, y es que tras su álbum debut en el año 1989 bajo el pseudónimo "Alejandro Magno", su música se ha convertido en parte de la banda sonora de nuestro país. Ahora, catorce álbumes de estudio más tarde, el madrileño se ha convertido en uno de los cantantes españoles más conocidos a nivel internacional.

Tras una vida de constante exposición a los medios, Sanz ha decidido recoger toda su carrera en un documental compuesto por tres capítulos a modo de miniserie. Titulado 'Cuando nadie me ve', el artista muestra su aspecto más íntimo y humano, revelando varios detalles su refugio en la capital, una vivienda de 6.500 metros cuadrados en uno de los barrios más exclusivos de Madrid.

Póster del documental 'Cuando nadie me ve' de Alejandro Sanz / Movistar Plus

Una ubicación exclusiva e interiores de estilo 'open concept'

El espectacular chalet de Alejandro Sanz se ubica en la exclusiva zona residencial de Somosaguas, en Pozuelo de Alarcón. Con un diseño moderno y vanguardista, la vivienda cuenta con una fachada de un color blanco impoluto, cerrajería en negro, y unas grandes cristaleras que permite que la luz natural inunde las estancias de su hogar.

En el interior, la primera planta esta diseñada bajo el estilo 'open concept' permitiendo que las estancias fluyan en armonía, combinando suelos de gres porcelánico con zonas en madera. El salón y la cocina, se sitúan como los ejes centrales de la vivienda tan solo separados por una gran escalera de caracol de diseño vanguardista.

Con un interiorismo donde predominan los colores neutros, la vivienda del cantante pone la nota de color a través de las vibrantes obras de arte que decoran las paredes de las diferentes estancias, y que, en muchos casos están inspiradas en el arte pop del propio artista.

Música en cada estancia y un emotivo recuerdo a su padre

Desde un gran piano negro en el salón, hasta un estudio de grabación propio, la música se respira en cada rincón de la vivienda. Es en este rincón insonorizado donde el cantante, que disfruta coleccionando guitarras, hace gala de su exclusiva selección valorada en cifras altísimas.

El exterior de la vivienda, es otro de los tesoros de este chalet, que dispone de un amplio jardín, una paradisíaca piscina exterior, un solárium y una zona de estar. Además, la vivienda del cantante cuenta con un amplio garaje donde guarda una de sus posesiones más preciadas: un Seat 600 de color blanco en homenaje a su padre. "Mi amor por la música comenzó seguramente en los viajes de verano a Cádiz, cuando íbamos en un Seat 600", recuerda en su documental.