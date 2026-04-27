FAMOSOS
Así es la casa de Alejandro Sanz en Madrid: de concepto abierto, con un estudio de grabación y una piscina paradisíaca
El cantante español abre las puertas de su lujosa mansión en Somosaguas, Pozuelo de Alarcón, a través de un documental de tres capítulos titulado 'Cuando nadie me ve'
Alejandro Sanz es un artista que no necesita presentaciones, y es que tras su álbum debut en el año 1989 bajo el pseudónimo "Alejandro Magno", su música se ha convertido en parte de la banda sonora de nuestro país. Ahora, catorce álbumes de estudio más tarde, el madrileño se ha convertido en uno de los cantantes españoles más conocidos a nivel internacional.
Tras una vida de constante exposición a los medios, Sanz ha decidido recoger toda su carrera en un documental compuesto por tres capítulos a modo de miniserie. Titulado 'Cuando nadie me ve', el artista muestra su aspecto más íntimo y humano, revelando varios detalles su refugio en la capital, una vivienda de 6.500 metros cuadrados en uno de los barrios más exclusivos de Madrid.
Una ubicación exclusiva e interiores de estilo 'open concept'
El espectacular chalet de Alejandro Sanz se ubica en la exclusiva zona residencial de Somosaguas, en Pozuelo de Alarcón. Con un diseño moderno y vanguardista, la vivienda cuenta con una fachada de un color blanco impoluto, cerrajería en negro, y unas grandes cristaleras que permite que la luz natural inunde las estancias de su hogar.
En el interior, la primera planta esta diseñada bajo el estilo 'open concept' permitiendo que las estancias fluyan en armonía, combinando suelos de gres porcelánico con zonas en madera. El salón y la cocina, se sitúan como los ejes centrales de la vivienda tan solo separados por una gran escalera de caracol de diseño vanguardista.
Con un interiorismo donde predominan los colores neutros, la vivienda del cantante pone la nota de color a través de las vibrantes obras de arte que decoran las paredes de las diferentes estancias, y que, en muchos casos están inspiradas en el arte pop del propio artista.
Música en cada estancia y un emotivo recuerdo a su padre
Desde un gran piano negro en el salón, hasta un estudio de grabación propio, la música se respira en cada rincón de la vivienda. Es en este rincón insonorizado donde el cantante, que disfruta coleccionando guitarras, hace gala de su exclusiva selección valorada en cifras altísimas.
El exterior de la vivienda, es otro de los tesoros de este chalet, que dispone de un amplio jardín, una paradisíaca piscina exterior, un solárium y una zona de estar. Además, la vivienda del cantante cuenta con un amplio garaje donde guarda una de sus posesiones más preciadas: un Seat 600 de color blanco en homenaje a su padre. "Mi amor por la música comenzó seguramente en los viajes de verano a Cádiz, cuando íbamos en un Seat 600", recuerda en su documental.
- Carmen, la cuchillera de 81 años que solo admite pagos en efectivo: 'El día que yo me jubile se irán a comprar a El Corte Inglés, pero me da igual
- José Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba: 'Yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella no me salvo yo
- La desconocida plaza de Madrid con casitas de colores perfecta para huir de las aglomeraciones del centro: 'Es como un pequeño pueblo dentro de la gran ciudad
- Cambio en los supermercados de Madrid: cobrarán un depósito por botellas y latas desde noviembre
- Todos los cortes de tráfico por el Maratón de Madrid 2026: horas, recorridos y alternativas
- Estos son los cantantes que actuarán en las Fiestas de Aluche 2026: conciertos gratuitos en el 50 aniversario del barrio
- La DGT lo confirma: este es el cambio de matrícula que verán los madrileños a partir de junio
- Un virus pone en jaque al Mutua Madrid Open: 'Hay algo rondando entre nosotros