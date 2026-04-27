Díaz Ayuso visita las parcelas de Los Berrocales donde la Comunidad de Madrid sumará 130 viviendas asequibles

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado el desarrollo urbanístico de Los Berrocales, situado en el sureste de la capital. Durante el encuentro, ha anunciado el inicio de la licitación para construir 130 viviendas públicas.

Estos inmuebles estarán bajo la gestión de la Agencia de Vivienda Social (AVS). La iniciativa busca incrementar el parque de alquiler con precios regulados para familias con rentas limitadas en la región.

Ubicación y metros cuadrados

La edificación se llevará a cabo en dos parcelas de titularidad autonómica. Estos terrenos cuentan con una superficie conjunta de 4.056 metros cuadrados destinados a uso residencial.

El proyecto se ejecutará mediante un sistema de colaboración público-privada. El suelo mantiene su calificación de protección pública para garantizar la finalidad social de los inmuebles construidos.

Díaz Ayuso visita los Berrocales / COMUNIDAD DE MADRID

Los Berrocales representa uno de los núcleos de expansión más importantes de Madrid. Este sector tiene proyectada una capacidad total que supera las 20.000 viviendas a largo plazo.

Con esta licitación, la administración autonómica busca consolidar la oferta de habitabilidad en las nuevas zonas urbanas. Se prioriza así la creación de servicios e infraestructuras en los barrios en crecimiento.

Esta actuación se encuadra en la estrategia habitacional vigente. La AVS promueve actualmente 746 hogares, de los cuales estas 130 unidades forman parte del tramo de licitación inmediata.

Los Berrocales / COMUNIDAD DE MADRID

De forma paralela, el Plan Vive aporta otros 915 inmuebles en este mismo sector. Estas cifras se incluyen en el objetivo global de alcanzar las 14.000 viviendas durante la presente legislatura.

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Acceso y baremación

Las promociones se dirigen a solicitantes que encuentran barreras en el mercado inmobiliario ordinario. El acceso a estos hogares se rige por los criterios de baremación oficiales de la Comunidad de Madrid. El proceso administrativo asegura que la adjudicación responda a las necesidades económicas de los demandantes. La medida refuerza el control sobre los precios de arrendamiento en los nuevos desarrollos de la capital.