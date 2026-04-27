Comprar productos por menos de un euro en Madrid es posible: esta nueva tienda ofrece miles de artículos a precio 'low cost'

El fenómeno de tiendas 'low cost' en Madrid no deja de crecer. En un contexto de transformación profunda en el panorama del consumo, comprar a bajo precio cada vez es más atractivo. Y en la capital son muchos los nuevos rótulos que se han sumado al mapa: HalfPrice, Family Cash, Pepco, Kik o Normal. Ahora, otra de las cadenas con productos de reconocidas marcas continúa su proyecto de expansión por toda la Comunidad de Madrid.

Esta cadena ya cuenta con 15 tiendas en Madrid. / Action

Primeras marcas a precio reducido

Ya ha triunfado en localidades como Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, Móstoles, Fuenlabrada o Arganda del Rey y ya se consolida definitivamente en Madrid con su nueva apertura en el municipio de Getafe. Se trata de Action y cuenta con un modelo de compra sencillo: ofrece unos 6000 productos de calidad repartidos en 14 categorías distintas, desde productos para el hogar, juguetes, jardinería hasta manualidades, bricolaje y alimentación. Todo ello a un precio más bajo.

Cada semana la tienda cuenta con 150 productos nuevos para asegurar variedad de opciones repartidos en tiendas espaciosas y de fácil acceso con alrededor de 832 metros cuadrados. Uno de los mayores atractivos es que más de dos tercios de los productos cuestan menos de dos euros y con la nueva apertura ya suma 15 locales en Madrid y 112 a nivel nacional.

Action llega al centro comercial Imagina de Getafe. / Action

Conoce la nueva tienda

En el número 1 de la calle Carpinteros en el parque comercial Imagina en Getafe se ha abierto una nueva tienda de Action. Su amplio horario de actividad comprende de lunes a domingo y desde las 9:00 hasta las 22:00 horas. Así en un nuevo municipio se podrá disfrutar de productos de calidad al mejor precio. Además, cuenta con un folleto de promociones semanales que se puede consultar directamente desde su página web.

Action se suma al mapa de las tiendas que permiten renovar tu decoración, armario o despensa a precios accesibles, que cada vez son más en la capital y sus alrededores, como la firma italiana de moda Terranova o el outlet de alimentos Sqrups. Madrid se suma a este nuevo fenómeno que busca reducir el gasto y comprometerse con la sostenibilidad.