Yago de la Cierva, coordinador del viaje del Papa: "Nos estamos preparando para que haya sitio para un millón de personas en la misa de Cibeles"

Cuando el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, le emplazó a tomar café en su casa el pasado 23 de diciembre a las cuatro y media de la tarde, Yago de la Cierva supo en seguida que no iba solo a tomar café. Nadie te cita un 23 de diciembre a las cuatro y media de la tarde solo a tomar café. El máximo responsable de la Iglesia madrileña ya se había asegurado de que el papa León XIV visitaría la capital en un viaje a España que también le llevaría a Barcelona y Canarias y quería que él y Fernando Giménez Barriocanal, que ya habían pilotado el último paso por Madrid de un pontífice, la llegada de Benedicto XVI para la Jornada Mundial de la Juventud de 2011, hace 15 años, estuvieran también esta vez en la sala de máquinas.

Experto en comunicación de crisis, presidente de la Fundación Universidad Villanueva, De la Cierva es coordinador general de la visita a España de León XIV, y a la vez miembro de la comisión permanente de la organización de Madrid. El viaje del Papa, entre el 6 y el 12 de junio, comenzará por la capital, donde estará hasta el 9 de junio. A la espera de que el Vaticano confirme la agenda definitiva, los preparativos marchan veloces. Hasta 95 horas semanales asegura De la Cierva que está dedicándole. "El domingo pasado conseguí sacar 45 minutos para dar un paseo...".

El viaje se anunció oficialmente el 25 de febrero, pero ¿desde cuándo se viene trabajando en él?

El papa León aceptó como herencia del papa Francisco la visita a Canarias. Luego aceptó la invitación de Barcelona, que tenía una fecha perfecta. El 10 de junio se cumplen 100 años de la muerte de Antoni Gaudí, podemos decir que el centenario no ha pillado por sorpresa, como tampoco la inauguración de la Torre de Jesucristo y la cruz que la culmina en la Sagrada Familia. El cardenal [Juan José] Omella [arzobispo de Barcelona] era del círculo íntimo de gobierno del papa Francisco y sabemos que se lo había dicho, y probablemente le había prometido ir, eso no constaba, pero el Papa León también lo aceptó. Y, además, añadió Madrid.

¿Por qué Madrid?

Lo que él ha dicho es que quería venir a Madrid para lanzar mensajes desde una gran metrópolis europea. Madrid probablemente es una de las metrópolis europeas donde la Iglesia tiene más vitalidad, donde hay más vida cristiana en todos los sentidos, más práctica religiosa, más grupos, donde se siguen construyendo templos… Y el Papa ha elegido Madrid para lanzar mensajes, evidentemente, para España, pero para mandar mensajes para Europa. El día 9 de enero los obispos de estas diócesis fueron a Roma con la Conferencia Episcopal y presentaron el plan de tal manera que el Papa ya había decidido que venía. Lo único que nos falta por ahora es la confirmación de la agenda.

El equipo de los viajes del Papa estará en Madrid el lunes y el martes. De aquí van a Gran Canaria, luego a Tenerife, y luego a Barcelona, están en España hasta el 1 de mayo. Esperamos que sea el punto final de la preparación. Me gustaría poder comunicar la agenda al menos con un mes de tiempo

¿Por qué no se ha hecho pública todavía?

Entendemos que hay dos motivos para el retraso de la agenda. El primero es su reciente viaje a África [entre el 13 y el 23 de abril], mucho más complicado que el nuestro. Es relativamente fácil ir de Madrid a Barcelona o Canarias. Ir de Argelia a Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, cuatro países, cuatro lenguas, cuatro religiones mayoritarias distintas, cuatro regímenes políticos distintos, cuatro situaciones de los cristianos distintas..., es un viaje muy complicado. Y luego está el cambio que ha habido en la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Ha cambiado el Sustituto para la Sección de Asuntos Generales [desde el 30 de marzo de este año, Paolo Rudelli], que es quien coordina las visitas. Es lógico que llevemos un poquito de retraso. Nos gustaría tener ya el programa, pero es evidente que aceptamos lo que decida la Santa Sede.

¿Qué saben de ese programa ya, qué se puede decir? Sabemos que el domingo 7 de junio habrá una misa en Cibeles.

Es gracioso porque como nos estaban diciendo: "No digáis los sitios, no digáis las horas…", cuando el Papa mandó aquel mensaje al evento de Resurrección [León XIV mandó un mensaje por vídeo al Festival de la Resurrección, organizado en Madrid el pasado 11 de abril por la Asociación Católica de Propagandistas, en el que aseguraba: "Mientras llega el momento de encontrarnos en Cibeles, os pido: no dejéis pasar el presente, rezad, buscad a Cristo de verdad..."], yo llamé al encargado de las visitas papales y le dije: "El Papa ha confirmado Cibeles". Y él me dijo: "No voy a rectificar al Papa". Con lo cual podemos hablar de Cibeles con tranquilidad.

¿Y qué más se sabe?

Sabemos los sitios y los días de los grandes encuentros multitudinarios. Va a haber en Madrid una gran vigilia de jóvenes en el área de Castellana, y es el sábado 6 de junio. Sabemos que habrá una misa en Cibeles la mañana del domingo 7. Eso en Madrid. Sabemos que habrá un acto en la Sagrada Familia, en Barcelona, es evidente, en el centenario de Antoni Gaudí. Sabemos que hay una misa en Las Palmas de Gran Canaria, una misa grande, multitudinaria, en un estadio. Y sabemos que habrá una gran misa de despedida del Papa en Santa Cruz de Tenerife. Luego hay muchos más actos, estamos esperando.

El papa León XIV, en Angola, durante su reciente viaje a África. / JOSE SENA GOULAO - EFE

¿Cuándo se concretarán?

El equipo de los viajes del Papa llega a Madrid el lunes 27 de abril, estarán aquí el 27 y el 28. De aquí van a Gran Canaria, luego a Tenerife, y luego a Barcelona, están en España hasta el día 1 de mayo, y esperemos que eso sea el punto final de la preparación. A mí me gustaría poder comunicar la agenda al menos con un mes de tiempo. El Vaticano sí que ha confirmado como programa de trabajo lo que estamos trabajando en cada uno de los sitios, porque si no estaríamos ahora mismo totalmente desesperados.

¿Cómo cree que va a ser el recibimiento al Papa en Madrid?

Me viene una imagen muy fuerte de 2011. Entonces yo tuve una suerte increíble, porque iba en lo que se llama el auto de comando, que va justo delante del papamóvil. En ese coche estábamos el organizador del viaje por parte de la Santa Sede, Alberto Gasbarri, que había organizado 250 viajes. Luego estábamos el jefe del dispositivo de seguridad, que era un general de la Guardia Civil, el representante del Estado español, que era un embajador, y yo como responsable del viaje por parte de Madrid. Nuestro coche iba justo delante del Papa, y teníamos el privilegio den ver cómo la gente miraba al Papa sin que nos mirara a nosotros. Y lo que vimos era tan inimaginable que el embajador y el general de la Guardia Civil se echaron a llorar. Gasbarri estaba sereno. Y yo les dije: "Pero ustedes han organizado decenas de visitas de Estado". Y dijo el general de la Guardia Civil: "Quítate todo de la cabeza, las visitas del Papa son el Rolls-Royce de las visitas de Estado". Veías a madres que levantaban al niño, personas presentando a un enfermo, gente de rodillas… Era sobrecogedor. Y yo creo que España tiene mono de Papa después de 15 años y que la gente se va a volcar.

De la Cierva, fotografiado esta semana en dependencias de la Archidiócesis de Madrid. / Alba Vigaray

¿Cuánto va a costar la visita?

Como no tenemos los actos, no podemos hacer los presupuestos de los actos. Tenemos unas estimaciones. Nos ayudan mucho las de 2011. Sabemos cuánto cuestan las pantallas, tenemos que pedir un 20% más; sabemos cuánto cuestan los baños químicos, sabemos cuánto cuestan los sistemas de audio, la señal institucional, las vallas, las sillas… Y vamos aproximando, pero todavía no tenemos un presupuesto. Yo creo que lo tendremos una semana después de tener la agenda [a principios de abril, Giménez Barriocanal apuntó en una rueda de prensa a un mínimo de 15 millones de euros].

¿Y cómo se va a financiar?

Primero, con la ayuda de muchísima gente, la esencia de esto es: "Muchos pocos". En la diócesis de Madrid el domingo pasado hubo una primera colecta, va a haber otra segunda y habrá colectas en España. También estamos contactando a muchas empresas para que nos ayuden en lo suyo. Por ejemplo, Alsa se presta a poner autobuses, tenemos tres viveros que nos dan las flores gratis y uno que tenemos que pagar, pero la mitad de precio, tenemos gente que nos cubre la electricidad, dos operadores telefónicos que nos refuerzan la señal en los sitios… Esos patrocinios en especie son muy importantes.

¿Y las administraciones?

En algunos sitios hay contribuciones de las administraciones públicas. En Canarias, por ejemplo, la visita tiene un carácter particular, que es la primera vez que va un Papa, el obispo de Gran Canaria decía el otro día: "Es la primera y la última vez que viene un Papa...", la sociedad canaria está absolutamente entusiasta y las autoridades públicas han decidido contribuir, tanto la Comunidad de Canarias como los cabildos. Yo estuve presente en una reunión de la delegación vaticana con la Generalitat y la Generalitat dijo que iba a apoyar, pero todavía no sabemos cuánto. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento están siendo muy generosos, nos están prestando tres sitios, que eso es muy importante para nosotros. Y el Gobierno de España lo mismo: no colabora con dinero, pero sí, por ejemplo, con cosas como el traslado por parte de la Fuerza Aérea de los papamóviles…

¿Los papamóviles? ¿Son más de uno?

Sí, porque no nos da tiempo. Viene uno a Madrid y otro a Barcelona, en cuanto el Papa se va a Barcelona, el de Madrid se va a Canarias; en la noche de Gran Canaria se irá en barco y estará preparado para Tenerife… . Todo tiene una logística bastante complicada.

Nos parecería de muy mala educación que a una persona que da un millón de euros para que el Papa haga algo con sus fieles no se lo agradezca él en persona

También está la cuestión de los benefactores, esos patrocinadores que aportan medio millón, un millón de euros y a los que se facilita un encuentro privado con León XIV. ¿Cree que se ha entendido bien?

Hay dos explicaciones a eso. La primera es que nos parece de muy mala educación que a una persona que te regala un millón de euros o que te da un millón de botellas de agua, que es lo mismo, para que el Papa haga algo con sus fieles, con los católicos de Madrid y con todo español que quiera escucharle, no se lo agradezca él en persona. ¿Voy a darle yo las gracias o el cardenal Cobo o el presidente de la Conferencia Episcopal? Dirá: "No te lo he dado a ti". Y lo segundo, porque hemos decidido desde el primer instante que esta visita, como la de 2011, va a ser completamente transparente. Vamos a hacer las cosas que creemos que es razonable hacer. Si hay gente que se escandaliza, que se escandalice, pero es lo que hace todo el mundo y lo hemos comunicado y lo vamos a seguir comunicando y si no te gusta, pues critícanos, nos parece muy bien la crítica. Pero ¿vamos a esconderlo, vamos a llevar a los patrocinadores a escondidas en el maletero de un coche que entre en la nunciatura? Es cuestión de educación.

¿Con qué previsiones de asistencia trabajan en Madrid?

Calculamos que el encuentro de los jóvenes serán alrededor de 250.000, por lo que tenemos que prepararnos para 400.000, en el último momento aumentar es mucho más difícil que reducir. En la misa más del doble. En el fondo podemos calcular algo parecido a la JMJ sin la gente de fuera de España. En la Jornada Mundial de la Juventud en el acto central, la misa final, que no estaba en el centro de la ciudad, y en agosto, tuvimos 2.100.000. Quite 600.000 que vinieron de fuera de España y tenemos más de un millón.

¿Cuentan, entonces, con más de un millón de personas en Cibeles?

Sí. Nos estamos preparando para que haya sitio para, al menos, un millón de personas. De hecho, hemos tenido una reunión en el Ayuntamiento y les hemos dado lo que se llama la huella, hasta dónde van a llegar, y dónde pondremos grandes pantallas también para que se pueda seguir.

¿Dónde estará el escenario?

La idea es que esté con el Palacio de Cibeles de fondo, con todo Alcalá hacia Gran Vía enfrente, el inicio del Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos hasta donde llegue la gente, probablemente hasta Colón. Pondremos pantallas en Colón.

Benedicto XVI en Madrid durante la Jornada Mundial de la Juventud, en 2011. A la izquierda, de traje oscuro y con corbata a rayas, Yago de la Cierva. / JOSÉ LUIS ROCA

¿No da vértigo?

Bueno, en el fondo buena parte del equipo, sobre todo la parte técnica, ya lo ha hecho. Sabemos lo que hicimos bien y lo que hicimos mal, vamos a repetir lo primero y evitar lo segundo. La única gran diferencia que hay realmente es que en 2011 tuvimos 27 meses de preparación, ahora, cuatro. Es una auténtica barbaridad. Los preparativos no van a salir tan estudiados, porque tenemos que ir muy deprisa. Sabemos que vamos a cometer errores, porque somos humanos y porque estamos yendo muy deprisa, y eso fuerza los errores. Y pedimos disculpas. Pero yo creo que va a salir muy bien. Al final, la clave de que salga bien una fiesta son los invitados. Y mi experiencia, no solamente en Madrid, es que la calidad de la gente es espectacular.

En Madrid se da la circunstancia de que la relación entre las instituciones es áspera, por decirlo suave. ¿Teme que eso pueda afectar a la organización del viaje?

Mi experiencia en 2011 fue que en el Gobierno central estaba el presidente Rodríguez Zapatero, que delegó la organización al ministro de Presidencia, que era Ramón Jáuregui. En la Comunidad de Madrid teníamos a Esperanza Aguirre. Y en el Ayuntamiento de Madrid, a Alberto Ruiz-Gallardón, que trabajó muy de cerca en toda la preparación concreta con Ana Botella. La colaboración de las tres administraciones fue ejemplar. Y mi deseo es que se repita ese clima de colaboración, que demos ejemplo de trabajar para el bien común, cada uno desde su sitio. Se puede hacer. Viene un Papa que habla sobre todo de integración social, de paz, de diálogo, de bien común. A mí me gustaría que la visita del Papa fuera como un nuevo inicio: "Oye, reseteamos el marcador". Y en ese sentido tengo muchas esperanzas de que el Papa diga muchas cosas a los políticos. Tiene que hablar a los católicos, tiene que hablar a la sociedad civil, tiene que hablar a los políticos. Y que les diga: "Trabajamos juntos para el bien común”. Y ojalá le escuchen.

España tiene mono de Papa después de 15 años, la gente se va a volcar

¿Irá al Congreso de los Diputados, como se ha publicado?

Sabemos, porque lo ha dicho la presidenta del Congreso, que le ha invitado. El Papa solo va a sitios donde le han invitado. A toda institución o autoridad pública que nos lo ha pedido el mensaje es el mismo, y se lo hemos dado al alcalde de Madrid, a los alcaldes de la Federación de Municipios de Madrid, a la presidenta de la Comunidad, al presidente del Gobierno…: "¿Usted quiere que el Papa vaya a verle? Mándele una carta, y el Papá le contestará". Y si le encaja, ya está. La presidenta del Congreso de los Diputados le mandó una carta y el presidente del Senado le mandó también otra carta. Y sabemos, por lo que nos han dicho ellos, que están trabajando para una reunión a cámara conjunta, que sería precioso. Le han invitado, no tenemos todavía agenda...

¿Y se contempla una reunión con víctimas de abusos en el seno de la Iglesia?

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Ahí hay dos elementos a considerar. Sabemos que el papa Benedicto y que el papa Francisco en muchos viajes donde el tema estaba presente y activo recibían a víctimas, pero todavía no ha sucedido con el papa León, por tanto, no sabemos cómo gestiona sus viajes. Y en segundo lugar, la tradición de esos viajes anteriores y en general de cualquier encuentro del Santo Padre con víctimas de abuso por parte del clero es que el Papa se encuentra con ellos, con personas singulares, no con asociaciones, no con grupos, porque lo que quiere es sanar heridas, solidarizarse, contribuir en un proceso de sanación que es individual, que tiene velocidades distintas porque cada caso es distinto. Y, por tanto, cuando eso sucede, sucede fuera del foco de los medios, la Santa Sede comunica: "El Santo Padre, a las cuatro de la tarde de ayer se ha encontrado con un grupo de víctimas", y no comenta nada. Y luego, evidentemente, las víctimas, si quieren hablar con los medios, que hablen. Pero necesitamos proteger la privacidad de las víctimas.