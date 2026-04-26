MIGRACIÓN
Vox pide que los migrantes pierdan la nacionalidad española si se les condena por pertenencia a organización criminal
La formación política reclama al Gobierno de España la modificación legal para que la condena por pertenencia a organización criminal suponga la pérdida de la nacionalidad y la expulsión
EP
Vox en Madrid ha reclamado que los migrantes pierdan la nacionalidad española adquirida si tienen una condena firma por pertenencia a organización criminal y sean expulsados del país.
Así lo han reclamado en una Proposición No de Ley (PNL) registrada por registrada en la Asamblea de Madrid en la que la formación liderada por Isabel Pérez Moñino buscará el apoyo del PP para reclamar esta modificación legal al Gobierno de España.
Según Vox la Comunidad de Madrid vive un "aumento sostenido de la criminalidad" y ha afirmado que afectan especialmente a los asesinatos y al tráfico de drogas, que se "relaciona directamente con la actividad de grupos criminales" cada vez más "violentos, más estructurados y con mayor capacidad de intimidación y daño social".
"La presencia significativa de individuos de origen extranjero que han obtenido la nacionalidad española, así como la existencia de menores inimputables utilizados como herramienta delictiva, introduce nuevos retos que demandan una reflexión legislativa de ámbito tanto autonómico como estatal", sostiene el parido.
Vox señala en su iniciativa que el artículo 11 de la Constitución Española establece el régimen general de la nacionalidad, permitiendo al legislador determinar las causas de pérdida de la nacionalidad adquirida, mientras que el artículo 25.2 garantiza la orientación de las penas, "sin excluir la posibilidad de adoptar medidas adicionales en materia administrativa y de extranjería".
- José Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba: 'Yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella no me salvo yo
- La desconocida plaza de Madrid con casitas de colores perfecta para huir de las aglomeraciones del centro: 'Es como un pequeño pueblo dentro de la gran ciudad
- El trueno que ha despertado a Madrid esta madrugada: 'Ha sido el más fuerte que he escuchado en mi vida
- Estos son los cantantes que actuarán en las Fiestas de Aluche 2026: conciertos gratuitos en el 50 aniversario del barrio
- Todos los cortes de tráfico por el Maratón de Madrid 2026: horas, recorridos y alternativas
- Carmen, la cuchillera de 81 años que solo admite pagos en efectivo: 'El día que yo me jubile se irán a comprar a El Corte Inglés, pero me da igual
- Cambio en los supermercados de Madrid: cobrarán un depósito por botellas y latas desde noviembre
- Madrid subasta 200 vehículos del Ayuntamiento desde 80 euros: así puedes conseguir coches, furgonetas, tractores y hasta un puente de lavado