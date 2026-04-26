Un virus pone en jaque al Mutua Madrid Open: "Hay algo rondando entre nosotros"

Un virus anda suelto por el Mutua Madrid Open, y ha llegado a los jugadores que compiten estos días en la Caja Mágica. De hecho, ha causado estragos ya a varios, sobre todo del circuito femenino, obligando a algunas incluso a retirarse. Y no a cualquiera, porque una de las grandes afectadas ha sido la número 2 Iga Swiatek, que se vio obligada a abandonar, por indisposición, en su partido con Ann Li.

"Hay algo rondando entre los jugadores, un virus. Estoy segura de que estaré bien en un par de días, pero me faltaban las fuerzas, estabilidad, me encontraba muy mal. Ayer estaba incluso peor y pensé que quizá hoy iría mejor", reconoció la polaca en zona mixta, después de tener que retirarse en un tercer set ya imposible por su estado.

"Sentía que estaba bien y me fastidia no poder jugar. Me encontraba muy bien, estaba en proceso de mejora. El torneo había recién empezado y no pude competir, es decepcionante. El tercer set empecé a sentirme un poco mareada y sin coordinación. Hasta que empezó el tercer set sentía que aún tenía opciones", lamentó la número 2 del mundo, encargada de desvelar un problema que se ha hecho más notorio esta domingo.

Y es que la rusa Liudmila Samsonova ni siquiera llegó a saltar este domingo a disputar el partido de la tercera ronda que debía medirle a Linda Noskova. Por no hablar de la estadounidense Madison Keys, que tuvo que borrarse del torneo incluso antes de debutar.

También en el cuadro masculino

La que sí pudo, aunque a duras penas, fue su compatriota Coco Gauff, que protagonizó una de las imágenes más impactantes del torneo, al requerir la presencia del médico del torneo durante su duelo con Sorana Cirstea. Tan mal lo estaba pasando que acabó vomitando en la silla de cambios y le midieron la presión y el oxígeno en la sangre. Aunque, eso sí, acabó reponiéndose y y remontando (4-6, 7-5 y 6-1).

"Sinceramente, solo intentaba terminar el partido. Fui punto a punto… Creo que, por desgracia, tengo lo mismo que varios aquí. Intentaré darlo todo el lunes; estaba intentando no vomitar en la pista. Fue una sensación muy, muy rara. No sé cómo lo superé", expresó la norteamericana.

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En el cuadro masculino, el virus también ha hecho estrafos. Este viernes, se llevó por delante al veterano Marin Cilic, que tuvo que renunciar a jugar contra Joao Fonseca, y ahora podemos deducir el por qué. El francés Corentin Moutet también aludió al asunto. Aunque disputó el encuentro contra el español Daniel Mérida, en el último turno de la pista 3 de la Caja Mágica y fue superado en dos sets, señaló después que no pudo jugar bien ese encuentro "por culpa del virus".