Samur atiende a 244 personas en la Maratón, con 24 traslados a hospitales y solo uno grave

El Samur-PC ha atendido a 244 personas en el dispositivo puesto en marcha este domingo por la Maratón de Madrid, de las que 24 han necesitado traslado hospitalario, y solo un caso ha resultado grave, informa Emergencias Madrid.

En concreto, se trata de un corredor de 50 años que ha sufrido un golpe de calor. El equipo sanitario lo ha intubado y, una vez estabilizado, lo ha trasladado al hospital Clínico con pronóstico grave, según el balance de la maratón en la que han participado 47.000 corredores.

La mayoría de las atenciones "ha sido por patologías derivadas del calor" que hace este domingo en la capital, según la jefa de dispositivos del Samur-PC Beatriz Rodríguez, entre ellas los "agotamientos y calabres por calor. "Al único paciente en situación crítica por un golpe de calor, lo hemos podido estabilizar y trasladar con preaviso hospitalario", ha detallado.

En total, cuarenta y siete mil corredores han tomado las calles de la capital este domingo en la Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid Maratón 26, en la que Samur ha desplegado medios a lo largo de todo el recorrido. El servicio de Emergencias ha tenido equipos distribuidos estratégicamente y tres Puestos Sanitarios Avanzados para atender a corredores y asistentes.