SANIDAD
Madrid crea 'AProxima' para agilizar diagnósticos e intercambiar información entre hospital y Atención Primaria
La iniciativa AProxima busca acortar diagnósticos, reducir visitas sanitarias y reforzar la continuidad asistencial en el área de Alcalá de Henares
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un proyecto pionero entre el Hospital público Universitario Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares, y Atención Primaria para garantizar una continuidad asistencial coordinada en tiempo real.
La iniciativa, denominada AProxima, se plantea como un espacio de encuentro y escucha activa entre profesionales de ambos niveles asistenciales. Su objetivo es avanzar en una cooperación efectiva entre el hospital y los centros de salud, consultorios, puntos de atención continuada (PAC) y servicios sociosanitarios del área de referencia.
El proyecto impulsa un modelo centrado en mejorar las vías de comunicación y facilitar un intercambio ágil de información. También contempla circuitos más eficientes para acortar los tiempos de diagnóstico y reducir las visitas al hospital y a otros centros sanitarios.
Nuevas e-consultas y protocolos compartidos
Desde su puesta en marcha en noviembre de 2025, AProxima ha generado cinco nuevas e-consultas médicas en Oftalmología, Traumatología, Análisis clínicos, Cirugía de Tumoraciones de Partes Blandas y Cirugía Vascular.
A ellas se suma una consulta monográfica de Enfermería para el manejo de las ostomías, además de varias consultas de alta resolución en Reumatología y Oftalmología, entre otras áreas.
El proyecto también ha incorporado nuevas herramientas de comunicación entre profesionales. Además del envío de boletines periódicos, se ha creado un espacio web común en la intranet del Hospital público Universitario Príncipe de Asturias, con decenas de protocolos, documentos y material audiovisual para el abordaje de patologías de más de 30 especialidades.
Este apartado está abierto a trabajadores del hospital, centros de salud y otros recursos sociosanitarios para compartir información considerada relevante.
Formación y proyectos conjuntos
AProxima incluye jornadas formativas para generar sinergias entre profesionales, detectar necesidades y plantear proyectos de mejora conjunta.
En esta línea, el próximo 27 de mayo se celebrará el encuentro Innovation Day, en el que se premiarán iniciativas orientadas a mejorar la coordinación asistencial entre hospital, Atención Primaria y centros sociosanitarios.
El antecedente de AProxima se remonta a 2022, en el Servicio de Microbiología del Príncipe de Asturias, con un proyecto pionero en la Comunidad de Madrid para la detección y el tratamiento precoz de las infecciones de transmisión sexual (ITS).
La iniciativa integró técnicas rápidas de diagnóstico molecular y una comunicación efectiva con Atención Primaria. Según la Comunidad de Madrid, esta experiencia permitió triplicar el diagnóstico.
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