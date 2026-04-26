CULTURA LITERATURA
La primera edición de LibroMad cierra con un evento de lectores y librerías
El consejero de Cultura, Mariano de Paco Serrano, ha destacado el éxito de la iniciativa literaria que ha congregado a 400 propuestas en 100 municipios
EFE
La Comunidad de Madrid ha puesto este domingo el broche final a la primera edición de LibroMad, la semana dedicada a la literatura, con un evento celebrado en la Plaza de España de la capital que ha tenido como protagonistas a lectores de todas las edades.
El consejero de Cultura, Mariano de Paco Serrano, ha participado en esta jornada donde ha destacado que “es una satisfacción comprobar cómo los libros y la cultura son capaces de convocar y atraer a tanto público”.
Esta propuesta “ha sido todo un éxito gracias a la colaboración de todos los colectivos vinculados al libro”, ha dicho el consejero antes de recordar que Madrid cuenta con el mayor índice de lectura de España, con un 76,8% de población con este hábito, indica la Comunidad en una nota.
Una lectura colectiva, una chocolatada popular, un encuentro literario sobre cómo los libros influyen en nuestra forma de pensar, recordar y soñar el mundo que habitamos, han sido algunas de las actividades de LibroMad.
También la música, actividades infantiles y una pequeña feria del libro han sido el colofón a una semana que ha reunido más de 400 propuestas en 100 municipios, en las que han participado 300 autores, más de 130 librerías, 120 bibliotecas y otros espacios culturales.
Todo ello con el objetivo de fomentar la lectura y potenciar el papel de las librerías y las ventas, bajo el lema 'Los confines de los libros' que proponía una reflexión sobre los límites de la lectura.
- José Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba: 'Yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella no me salvo yo
- La desconocida plaza de Madrid con casitas de colores perfecta para huir de las aglomeraciones del centro: 'Es como un pequeño pueblo dentro de la gran ciudad
- El trueno que ha despertado a Madrid esta madrugada: 'Ha sido el más fuerte que he escuchado en mi vida
- Estos son los cantantes que actuarán en las Fiestas de Aluche 2026: conciertos gratuitos en el 50 aniversario del barrio
- Todos los cortes de tráfico por el Maratón de Madrid 2026: horas, recorridos y alternativas
- Carmen, la cuchillera de 81 años que solo admite pagos en efectivo: 'El día que yo me jubile se irán a comprar a El Corte Inglés, pero me da igual
- Cambio en los supermercados de Madrid: cobrarán un depósito por botellas y latas desde noviembre
- Madrid subasta 200 vehículos del Ayuntamiento desde 80 euros: así puedes conseguir coches, furgonetas, tractores y hasta un puente de lavado