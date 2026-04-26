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La primera edición de LibroMad cierra con un evento de lectores y librerías

El consejero de Cultura, Mariano de Paco Serrano, ha destacado el éxito de la iniciativa literaria que ha congregado a 400 propuestas en 100 municipios

Interior de la librería Rafael Alberti, (Archivo)

Interior de la librería Rafael Alberti, (Archivo) / Rafael Bastante - Europa Press

EFE

La Comunidad de Madrid ha puesto este domingo el broche final a la primera edición de LibroMad, la semana dedicada a la literatura, con un evento celebrado en la Plaza de España de la capital que ha tenido como protagonistas a lectores de todas las edades.

El consejero de Cultura, Mariano de Paco Serrano, ha participado en esta jornada donde ha destacado que “es una satisfacción comprobar cómo los libros y la cultura son capaces de convocar y atraer a tanto público”.

Esta propuesta “ha sido todo un éxito gracias a la colaboración de todos los colectivos vinculados al libro”, ha dicho el consejero antes de recordar que Madrid cuenta con el mayor índice de lectura de España, con un 76,8% de población con este hábito, indica la Comunidad en una nota.

Una lectura colectiva, una chocolatada popular, un encuentro literario sobre cómo los libros influyen en nuestra forma de pensar, recordar y soñar el mundo que habitamos, han sido algunas de las actividades de LibroMad.

También la música, actividades infantiles y una pequeña feria del libro han sido el colofón a una semana que ha reunido más de 400 propuestas en 100 municipios, en las que han participado 300 autores, más de 130 librerías, 120 bibliotecas y otros espacios culturales.

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Todo ello con el objetivo de fomentar la lectura y potenciar el papel de las librerías y las ventas, bajo el lema 'Los confines de los libros' que proponía una reflexión sobre los límites de la lectura.

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