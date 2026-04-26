El perdido Madrid de los tranvías que esbozan los restos hallados en la Puerta de Alcalá

Picando el asfalto alrededor de la Puerta de Alcalá para las obras de remodelación del entorno, han aparecido debajo algunos tramos de las vías del tranvía que hasta la década de los 70 circulaba junto al monumento. Tras consultar con la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital ha decidido que, si bien no está obligado por la ley patrimonial, va a extraer con cuidado y exponer parte de estos restos en otro punto de la ciudad.

No es la primera vez que este tipo de elementos aparecen en otras zonas de la ciudad, recuerda el informe de Patrimonio, y es muy probable que puedan "seguir aflorando" en otros puntos, señala, "a medida que se sustituye la banda de rodadura de adoquín por nuevos materiales". Pese a no ser una novedad irrepetible, los restos desenterrados en la Puerta de Alcalá sí atesoran un valor cultural y "emocional" para la ciudad, en palabras de la vicealcaldesa, Inma Sanz, que aconsejan su conservación y exhibición.

Y es que la aparición de esos raíles funciona como una ventana a un pasado no tan lejano en el que los tranvías vertebraban la capital. Antes de los autobuses como de la EMT y antes de que el Metro se convirtiera en la gran red subterránea que es hoy en día, el tranvía fue el transporte que acompañó durante un largo siglo el crecimiento de la capital hacia los ensanches, los mercados, las estaciones y los barrios populares.

Varios tranvías en el centro de la capital. / Archivo

El primero circuló el 31 de mayo de 1871. Se llamó entonces 'Tram-Vía de Madrid' y era un coche arrastrado por mulas, la llamada “tracción de sangre”. Unía el barrio de Salamanca con el barrio de Pozas, pasando por Cibeles, la Puerta del Sol, la calle Mayor y Bailén. La línea arrancó con 24 coches, capacidad para 34 pasajeros y una velocidad de unos doce kilómetros por hora. El billete costaba dos reales (menos de medio céntimo de euro al cambio actual). Aquel Madrid en crecimiento estaba dejando atrás los límites de la vieja ciudad y el tranvía venía a ofrecer algo distinto en el transporte urbano: regularidad, capacidad y una ruta fija sobre raíles.

Para la gran transformación hubo que esperar a finales de siglo. El 3 de octubre de 1898 empezó la tracción eléctrica en dos recorridos: del barrio de Salamanca a la Puerta del Sol y de Sol al Hipódromo. Los primeros coches eléctricos, amarillos, fueron bautizados popularmente como “canarios”. Poco después llegaron los “grises”, fabricados en Bélgica, y el tranvía dejó de ser una novedad para convertirse en parte indisoluble del paisaje urbano.

Durante décadas, la Puerta del Sol fue el gran nudo de conexión. Los tranvías la atravesaron durante casi 80 años, desde los primeros coches de mulas hasta 1949, cuando pasó por allí el último Fiat PCC. También la Puerta de Alcalá fue territorio tranviario. Entre 1882 y 1958, por ese eje pasaron líneas como la Circular C, la 4 entre Ventas y Quevedo o servicios hacia Carabanchel. Las imágenes históricas conservan vagones por Alcalá, paradas junto al monumento y el último paso por la Puerta de Alcalá en 1958.

Personas subidas a un coche de la línea 8, la que llevaba a los chulapos a la Bombilla. / Archivo

El mapa sentimental de aquel Madrid incluye muchos otros lugares reconocibles: Cibeles, Recoletos, Atocha, Plaza Mayor, la calle Toledo, el Puente de Toledo, la Glorieta de San Vicente, el Palacio Real, el Congreso, Las Ventas o la Bombilla. De hecho, una de las expresiones más castizas, “más chulo que un ocho”, se vincula al tranvía número 8 que llevaba a chulapos y chulapas hacia los bailes de la Bombilla, tan lleno de trajes típicos que acabó dando pie al dicho.

La Guerra Civil golpeó duramente la red, aunque los tranvías no dejaron de funcionar durante la contienda y llegaron a utilizarse para retirar escombros y repartir alimentos. Al final de la guerra, de 556 tranvías disponibles en 1936 solo quedaban 158 en condiciones de circular. La posguerra trajo reconstrucción, pero también el principio del fin, cercado por el floreciente Metro y los autobuses. En 1947 nació la Empresa Municipal de Transportes y se aceleró la retirada del tranvía del centro: Sol quedó definitivamente sin tranvías en julio de 1949. Paradójicamente, la red alcanzó en 1953 su máxima extensión, con 188 kilómetros de vías y 512 coches en el parque de la EMT.

Noticias relacionadas

Pero aquel apogeo era engañoso. En los años sesenta, el viejo sistema empezó a desaparecer a mayor velocidad. El Metro se amplió, el autobús ganó flexibilidad y los tranvías fueron quedando arrinconados en los bordes de la ciudad. A comienzos de los setenta solo seguían activas apenas cuatro líneas. El último viaje llegó el 1 de junio de 1972. Ese día, 101 años después de la inauguración del primer servicio, la EMT clausuró las rutas 70 y 77 y con ellas terminó la vida del tranvía en las calles de Madrid. Desde entonces, los raíles quedaron enterrados bajo capas de asfalto, un recuerdo subterráneo que medio siglo después ha aflorado junto a la Puerta de Alcalá.