Pablo Barrios y un "déjà vu" que vuelve a desarmar al Atlético en el momento más necesario

El Atlético de Madrid vuelve a enfrentarse a una pesadilla que ya conoce demasiado bien. La lesión de Pablo Barrios, en un momento clave de la temporada, no solo enciende las alarmas en el cuerpo técnico, sino que deja al equipo huérfano de una pieza fundamental cuando más la necesita.

El centrocampista no había alcanzado siquiera el minuto 58 de partido contra el Athletic Club cuando dijo basta. Un problema muscular en la pierna izquierda le obligó a retirarse visiblemente afectado, en una escena que reflejaba más que dolor físico: frustración, impotencia y la sensación de estar atrapado en un bucle del que no consigue salir.

Camino al túnel de vestuarios, Barrios se cubría el rostro con la camiseta para ocultar unas lágrimas de rabia difíciles de contener. En la banda, Diego Simeone descargaba su frustración lanzando la chaqueta al suelo y pateando a posteriori una botella. La victoria, en ese momento, parecía quedar en un segundo plano.

Seguramente si al Cholo le hubieran preguntado antes del partido su preferencia entre los tres puntos o no perder a ningún futbolista, habría optado por lo segundo. Lo verdaderamente doloroso era perder a su “ancla” en el centro del campo (con permiso de Koke) a escasos minutos del 60’, ese punto del partido en el que el técnico argentino suele mover el banquillo y donde probablemente ya tenía pactado el relevo del jugador.

Parte médico

Los peores temores se han confirmado tras las exploraciones médicas, cuando el Atlético de Madrid hace público el alcance de la lesión: “Pablo Barrios sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo, producida durante el encuentro de este sábado ante el Athletic Club”. El centrocampista se perderá las semifinales frente al Arsenal y podría llegar a estar un mes de baja.

Tercera lesión consecutiva... y un historial que asusta

Pero lo de Barrios no es un episodio aislado, sino la tercera edición de una película ya vista. El pasado 31 de enero, ante el Levante, sufrió una lesión prácticamente idéntica que le mantuvo fuera cerca de mes y medio, perdiéndose nueve partidos. Reapareció en la ida de octavos de final de Champions ante el Tottenham, donde apenas disputó 21 minutos. Dos días después, volvió a caer en un entrenamiento, afectado esta vez del muslo derecho. Siete encuentros más de baja, cinco semanas fuera y una nueva reaparición en Elche… para volver a lesionarse en su primer partido como titular en vísperas al duelo definitivo europeo, un ciclo devastador.

Una situación recurrente que empieza a preocupar entre los aficionados colchoneros. Esta temporada, el madrileño acumula ya 18 partidos fuera de la convocatoria, cifra que refleja una fragilidad preocupante porque va camino de ser la temporada en la que más encuentros verá desde la grada.

Lesiones durante las últimas temporadas.

2025/26 : 77 días de baja, 4 lesiones, 18 partidos perdidos

: 77 días de baja, 4 lesiones, 18 partidos perdidos 2024/25 : 42 días, 2 lesiones, 10 partidos

: 42 días, 2 lesiones, 10 partidos 2023/24: 129 días, 4 lesiones, 19 partidos

Pedri como ejemplo

El Atlético tiene ante sí un desafío que va más allá de lo inmediato. La gestión de Barrios debe ser prioritaria, y el espejo en el que mirarse está claro: el caso de Pedri en el FC Barcelona. El canario, con un perfil técnico similar, pasó de ser un jugador castigado por las lesiones en sus primeras campañas a convertirse en un futbolista fiable tras un cambio en la gestión de cargas y cuidados durante estas dos últimas temporadas.

No es, sin embargo, el asunto de las lesiones un problema que afecta únicamente al madrileño. El propio Alexander Sørloth terminó el encuentro ante el Athletic con molestias, mientras que Ademola Lookman, Julián Álvarez y Dávid Hancko llegan entre algodones tras la final de Copa del Rey y un calendario asfixiante para un equipo que ha competido en todos los frentes.

Pablo Barrios lesionado frente al Athletic / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La autocrítica debe ser compartida. Por un lado, los servicios médicos del club tienen que revisar la gestión de las recuperaciones, en especial con un Barrios que ha demostrado ser propenso a recaídas en caso de aceleración de tiempos. Por otro, el fútbol en su conjunto debe replantearse un calendario cada vez más exigente, que obliga a los jugadores a acumular minutos sin apenas margen para el descanso, en una temporada que además se verá condicionada por la cercanía del Mundial.

Ya lo decía Simeone en la rueda de prensa previa al partido al ser cuestionado por sus rotaciones masivas y el “perjuicio” que esto supone para los equipos de la zona baja de la tabla: “estamos a dos partidos de jugar todos los que se pueden disputar en las tres competiciones”. Por si acaso alguno dudaba del compromiso del argentino.

Una lesión que preocupa a la Selección

Porque la lesión de Barrios no solo afecta al Atlético. También preocupa en el seno de la Selección española de fútbol, que pierde a uno de los talentos emergentes de su centro del campo en un momento delicado, marcado por los problemas físicos de Fabián Ruiz, Rodri y Mikel Merino. Luis de la Fuente cruza los dedos para recuperar efectivos, consciente de que cada recaída complica aún más la planificación.

El Atlético pierde a un jugador clave. España, a un centrocampista de futuro. Y Barrios, de nuevo, se enfrenta al reto más difícil: vencer a su propio cuerpo.