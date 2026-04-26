El Museo del Ferrocarril celebra este domingo el 'Día del Niño y la Niña' con acceso gratuito, talleres y teatro musical

El Museo del Ferrocarril celebra este domingo el 'Día del Niño y la Niña', una iniciativa de la Fundación Crecer Jugando', con acceso gratuito para menores de 12 años, talleres, teatro musical y viajes en minitrenes y trenes antiguos.

El museo se suma así una edición más a esta iniciativa con la que se busca visibilizar la figura de los menores, su desarrollo, bienestar y felicidad, apuntó el Museo.

Durante la jornada, en horario de 10 a 15 horas, los visitantes podrán disfrutar de una programación especial orientada al público infantil. El acceso será gratuito a los menores de 12 años, a los que además se obsequiará, con la colaboración de Renfe, de un tren recortable, hasta agotar existencias.

Los menores de 12 años también podrán disfrutar de manera gratuita de la obra de teatro musical infantil 'Quién quiere ser ferroviario?' a las 12.30 horas. Para el resto, el coste será de 11 euros, con reserva hasta el mismo día de la visita y hasta completar aforo.

Dirigido a familias con niños de 4 a 10 años, también se podrá participar en un taller para crear una gorra ferroviaria (a las 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 y 13.30 horas).

Los platos fuertes llegarán con dos experiencias de viaje. Así, en horario de 11.30 a 14.00 horas circularán los trenes de jardín del parque 'Ferrocarril de las Delicias', organizada en colaboración con el Círculo Madrileño Ferroviario (CIMAF).

Se trata de un parque ferroviario anexo al Museo en el que personas de todas las edades pueden montar sobre pequeños trenes y recorrer los 265 metros de vía y las estaciones que tiene el circuito del parque ferroviario, cuyo ancho de vía es de 5 pulgadas (127 mm).

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Otra propuesta, esta vez en colaboración con la Asociación Madrileña para la Restauración de Material Ferroviario (AREMAF), contempla la posibilidad de viajar a bordo del antiguo automotor 9121-M de Renfe. En este caso, el horario es de 10.30 a 14.30 y se pide un donativo para la asociación de 1,5 euros.